Nguyên Phó thủ tướng Đoàn Duy Thành - Chủ tịch đầu tiên của VCCI từ trần

Sáng ngày 6/2, thông tin từ gia đình cho biết nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Thành đã từ trần, hưởng thọ 97 tuổi. Ông sinh năm 1929 tại Hải Dương, là một trong những nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới mạnh mẽ, gắn liền với những giai đoạn chuyển mình quan trọng của nền kinh tế Việt Nam từ thời kỳ bao cấp sang cơ chế thị trường.

Trong quá trình công tác, ông Đoàn Duy Thành đã trải qua nhiều cương vị quản lý từ địa phương đến trung ương và để lại những di sản hạ tầng, chính sách cụ thể. Thời kỳ giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông được ghi nhận với các quyết sách táo bạo nhằm mở rộng không gian kinh tế. Nổi bật trong đó là dự án quai đê lấn biển Đình Vũ, hình thành các khu dân cư mới và phong trào "ngói hóa nông thôn", góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng địa phương trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Bước sang lĩnh vực quản lý vĩ mô, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng Chính phủ) giai đoạn 1987 - 1990, ông đã tham gia trực tiếp vào việc tháo gỡ các rào cản của cơ chế cũ. Dấu ấn lớn nhất của ông trong giai đoạn này là những quyết sách điều hành linh hoạt trước biến động thị trường, điển hình là chủ trương nhập khẩu vàng để kiềm chế lạm phát phi mã. Bên cạnh đó, ông cũng là người thúc đẩy việc xóa bỏ cơ chế độc quyền ngoại thương, trao quyền tự chủ xuất nhập khẩu cho các đơn vị, giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa và tạo tiền đề cho hoạt động thương mại quốc tế phát triển.

Sau khi rời các vị trí trong Chính phủ, tên tuổi của ông tiếp tục gắn liền với sự trưởng thành của cộng đồng doanh nhân Việt Nam trên cương vị Chủ tịch VCCI. Tại đây, ông đã định hướng xây dựng VCCI từ một tổ chức còn non trẻ trở thành đại diện quốc gia thống nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Dưới sự lãnh đạo của ông, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư quốc tế và tham gia phản biện chính sách đã được đẩy mạnh, tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng hơn cho khối tư nhân.

Sự ra đi của nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành khép lại một hành trình cống hiến bền bỉ gần một thế kỷ. Những đóng góp của ông từ việc xây dựng hạ tầng thực tế tại địa phương, đến các quyết sách tiền tệ - thương mại ở tầm vĩ mô và công tác xây dựng thể chế cho cộng đồng doanh nghiệp sẽ là những dữ liệu lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước.

