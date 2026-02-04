Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 08 ngày 3-2 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Công điện nêu rõ, để khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được phân công quản lý.

Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thực hiện, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt theo quy định, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành khẩn trương rà soát kỹ các quy định tại Nghị định số 46; tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026.

Bộ Y tế, Bộ NN-MT, Bộ Công Thương khẩn trương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 và thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin đường dây nóng. Bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới trong Nghị định số 46 và sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm này.

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ trên địa bàn, bảo đảm thông quan nhanh nhất.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng ngày về tình hình thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu và kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những vướng mắc phát sinh.

Trước đó, do vướng mắc trong quá trình thực thiện Nghị định 46, nhiều xe chở nông sản đã bị ách tắc tại các cửa khẩu, khiến doanh nghiệp lo ngại khi đang vào cao điểm Tết Nguyên đán.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động