Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 02 cấp

Hệ thống chính trị trong toàn tỉnh được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông



Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ; tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có chuyển biến tích cực trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chủ động, kịp thời, qua đó phát hiện nhiều khó khăn, vướng mắc từ đó đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực.



Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội được triển khai chủ động, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và ổn định tình hình trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình mới. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công tiếp tục được duy trì, từng bước nâng cao chất lượng; việc xử lý công việc trên môi trường mạng đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) bước đầu góp phần giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.



Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông, trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từng bước phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.



Ở cấp tỉnh, Khối cơ quan Đảng đã thực hiện hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; kết thúc hoạt động của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy khối cơ quan đảng cấp tỉnh được tinh gọn hơn, giảm đầu mối với 05 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy (Trường Chính trị tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An).



Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã kết thúc hoạt động 06 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh để tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, tuy nhiên vẫn bảo đảm các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động tương đối độc lập theo điều lệ, chức năng, nhiệm vụ và tính chất đặc thù của từng tổ chức; sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh.



Khối chính quyền đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, giảm 06 Sở, ban, ngành (từ 21 đơn vị xuống còn 15 đơn vị); giảm 33 phòng (từ 135 phòng xuống còn 102 phòng); giảm 05 chi cục (từ 14 chi cục xuống còn 09 chi cục); chấm dứt hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp xã, phường; đồng thời rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền phù hợp mô hình mới. Hiện khối chính quyền cấp tỉnh có 15 Sở, ban, ngành, 20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.



Ở cấp xã, tỉnh đã triển khai sắp xếp 412 ĐVHC cấp xã để thành lập 130 ĐVHC mới, giảm 282 ĐVHC. Đến nay, 100% các xã, phường đã thành lập đầy đủ các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo không gián đoạn công tác quản lý…



Quá trình vận hành mô hình mới bộc lộ một số khó khăn, thách thức



Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới cũng bộc lộ một số khó khăn, thách thức cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Sau sắp xếp, khối lượng công việc của nhiều xã, phường tăng lên đáng kể; nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển giao trực tiếp về cấp xã, trong khi năng lực, kinh nghiệm và điều kiện bảo đảm thực thi giữa các địa phương chưa đồng đều. Áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, chuyển đổi số, tổ chức xây dựng Đảng và giải quyết thủ tục hành chính tăng rất lớn; một số nơi còn tình trạng quá tải, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn.



Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chưa thật sự đồng bộ; hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các hệ thống phần mềm chuyên ngành vẫn còn những bất cập, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả vận hành của mô hình. Thực tiễn cho thấy yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy đã cơ bản đạt được, nhưng yêu cầu chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong các cơ quan cấp xã đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình ngày càng rõ nét…



Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, quy trình xử lý công việc



Về nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa trực tiếp và trên môi trường số; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quy định về mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; chủ động nắm tình hình, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, quy trình xử lý công việc; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ.



Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình vận hành; đồng thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp thực tiễn.



Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp. Trong đó, tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.



Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các ĐVHC cấp xã sau sắp xếp; nghiên cứu phương án điều chỉnh phù hợp đối với các địa bàn có quy mô nhỏ, không gian phát triển hạn chế, chưa bảo đảm tính liên kết vùng hoặc các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, địa bàn chia cắt, điều kiện quản lý phức tạp nhằm tiếp tục mở rộng không gian, dư địa phát triển, tập trung nguồn lực đầu tư, giảm đầu mối quản lý, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài và giảm đầu mối quản lý.



Tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ gắn với nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Từng bước chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia đảm nhiệm phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn



Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và thực hiện đánh giá KPI đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Trên cơ sở đó, rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ cơ sở sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, lĩnh vực.



Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, liên thông, dùng chung”, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phương pháp quản trị, quản lý mới. Tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu phát triển và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn mới…





Tác giả: H.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn