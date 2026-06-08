Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Sáng 8/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (Ảnh: Khổng Chí).

Cùng 598 đại biểu, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, giàu lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quản lý hiệu quả của Nhà nước; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao; công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt 04 Đề án, tạo cơ sở, động lực bứt phá, đổi mới hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Các cấp Hội Nông dân đang chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc Hội Nông dân Việt Nam tập trung phát triển "sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị", gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Đại hội.

Vì vậy, theo ông, yêu cầu đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh "công nhân - nông dân - trí thức".

Cùng với đó, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

"Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 46 ngày 20/12/2023; thực hiện Nghị quyết 69 ngày 11/5/2024 của Chính phủ, Quyết định 182 ngày 20/02/2024, Quyết định 517 ngày 05/3/2025, Quyết định 1081 ngày 5/6/2025, Quyết định 110 ngày 16/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển", có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay, đề ra phư­ơng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn