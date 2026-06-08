Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam

17h chiều qua (7/6), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Sonexay Siphandone trong bối cảnh quan quan hệ Việt Nam - Lào với nội hàm mới "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7-9/6.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Lào và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng 2 nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sonexay Siphandone duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành Hội đàm.

Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tiếp thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam hiện có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 6,21 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5 - 10 tỷ USD trong vài năm tới. Hai nước đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.

Hai bên phối hợp thực hiện nhiều dự án văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng như Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Viêng-chăn, công nhận tuyến Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích lịch sử quốc gia của Lào, cũng như phối hợp bảo tồn di sản xuyên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hỉn Nặm-nò. Cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục là nền tảng xã hội quan trọng cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV