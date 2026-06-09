Nữ giám đốc lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

Chiều 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi (có trụ sở tại TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khời tố bị can đối với Lê Thị Oanh.



Theo kết quả điều tra, trong tháng 6 và 7 năm 2022, mặc dù biết dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối là dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý và Oanh đang có 30 lô đất “ngoại giao” với giá chiết khấu cao để lôi kéo nhà đầu tư.



Tin tưởng các thông tin trên, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Oanh.

Khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.



Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng cho đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng. Vì vậy, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra.

Tác giả: Thân Lai - Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân