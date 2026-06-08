Giải bóng đá Báo chí miền Trung: Giải đấu của tình đồng nghiệp đoàn kết

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Tĩnh, Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII chính thức khép lại với chức Vô địch thuộc về FC Báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An) sau chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà FC Báo chí Hà Tĩnh trong trận chung kết.

Niềm vui của các cầu thủ và cổ động viên RClub Nghệ An khi giành cúp Vàng, bảo vệ ngôi Vô địch

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 100 nhà báo, phóng viên đến từ 6 đội bóng gồm: FC Báo chí Hà Tĩnh (đơn vị đăng cai), Báo chí Nghệ An, Báo chí Thanh Hóa, Báo chí Quảng Trị, Báo chí Huế và Báo chí Đà Nẵng.

FC Báo chí Hà Tĩnh giành giải Nhì chung cuộc

Ở trận tranh hạng Ba, FC Báo chí Thanh Hóa vượt qua FC Báo chí Quảng Trị trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức.



Với chức Vô địch lần này, FC Báo chí Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế khi bảo vệ thành công ngôi vương của giải đấu.

BTC trao giải Ba cho FC báo chí Thanh Hoá

Khép lại những cuộc đua tranh quyết liệt trên sân cỏ, điều còn đọng lại không chỉ là những bàn thắng hay chiếc cúp Vô địch. Đối với những người làm báo miền Trung, giải đấu còn là dịp gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, thắt chặt tình đồng nghiệp và tiếp thêm động lực để mỗi người thêm yêu, thêm tự hào với nghề báo.

BTC tặng hoa, cờ lưu niệm và giải Bốn cho FC Báo chí Quảng Trị

Phát biểu tại lễ bế mạc, Nhà báo Minh Thùy - Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh thành công lớn nhất của mùa giải không nằm ở thành tích của bất kỳ đội bóng nào mà ở tinh thần đoàn kết, giao lưu và sự gắn bó giữa những người làm báo trong khu vực.



Theo BTC, giải đấu năm nay đã mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, những bàn thắng đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu fair-play. Trên tất cả là sự kết nối bền chặt của cộng đồng báo chí miền Trung, nơi các đội bóng là đối thủ trên sân nhưng luôn là đồng nghiệp, là những người bạn ngoài đời thường.

BTC tặng hoa, cờ lưu niệm và giải Năm cho FC Báo chí Huế

BTC cũng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ, tổ trọng tài cùng đông đảo cổ động viên đã góp phần tạo nên thành công chung của giải. Đặc biệt, đội chủ nhà FC Báo chí Hà Tĩnh được đánh giá cao bởi công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp và tinh thần hiếu khách.

BTC trao giải phong cách cho FC Báo chí Đà Nẵng

Đánh giá về giải đấu, Nhà báo Lê Giáp - Trưởng đoàn Báo chí Nghệ An, gửi lời cảm ơn BTC và đội chủ nhà Hà Tĩnh đã tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, ấm áp và nghĩa tình, góp phần giúp các đội bóng có những ngày hội thể thao đáng nhớ.



Trong khi đó, Nhà báo Nguyên Linh - Trưởng đoàn Báo chí Huế, cho rằng giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại chính là sự gắn kết của những người làm báo miền Trung. Là một trong ba đơn vị sáng lập giải đấu, FC Báo chí Huế càng trân trọng những giá trị đã được vun đắp suốt hơn một thập kỷ qua.

BTC trao giải Vua phá lưới cho cầu thủ Thanh Thảo và Duy Khánh (RClub Nghệ An); giải Thủ môn xuất sắc cho cầu thủ Lê Minh (RClub Nghệ An) và giải Cầu thủ xuất sắc cho Ngọc Linh (FC Báo chí Hà Tĩnh)

"Đây không đơn thuần là sân chơi thể thao mà còn là nơi những người làm báo gặp gỡ, sẻ chia và gìn giữ tình đồng nghiệp. Trên sân là đối thủ, ngoài sân là anh em một nhà, cùng chung tình yêu nghề và trách nhiệm với nghề", Nhà báo Nguyên Linh chia sẻ.

Vượt lên trên khuôn khổ một giải đấu, Giải bóng đá Báo chí miền Trung là sân chơi thắt chặt tình đoàn kết, tình yêu nghề của những người làm báo tại miền Trung

Hơn một thập kỷ duy trì và phát triển, Giải bóng đá Báo chí miền Trung đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải thể thao phong trào. Mỗi mùa giải là một dịp để những người làm báo trong khu vực xích lại gần nhau hơn, cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, tình yêu nghề và nghĩa tình đồng nghiệp.

Nhà báo Minh Thuỳ - Trưởng BTC giải, tặng cờ và hoa cho đại diện RClub Nghệ An - đơn vị sẽ đăng cai cho Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XIII

Chiếc cúp Vô địch rồi sẽ có chủ nhân mới qua từng mùa giải, nhưng những tình cảm được vun đắp từ sân chơi này sẽ còn ở lại, trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa những người làm báo trên dải đất miền Trung đầy nắng gió.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: baovanhoa.vn