TPHCM sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi

Sáng 6-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường, đặc khu.



Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày Chương trình hành động 21/2026 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định tất cả mọi người, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố có trách nhiệm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thành công nghị quyết.



Cán bộ, công chức, viên chức thành phố là lực lượng trực tiếp triển khai công việc. Nếu đội ngũ không đủ năng lực, tổ chức không tinh gọn, hiệu quả sẽ khó đảm bảo. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, giỏi chuyên môn, cùng bộ máy hợp lý, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo ông Trần Lưu Quang, lãnh đạo thành phố hiện điều hành công tác tổ chức bộ máy theo các đánh giá: chọn người cho công việc, cố gắng chọn người hợp lý nhất, không vì giải quyết chính sách mà tinh thần chung là chọn đúng người; đánh giá đúng, thực chất cán bộ, không theo cảm tính; chuẩn bị người tích cực cho tương lai.



Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều cán bộ đã thay đổi vị trí công tác. Sắp tới sẽ tiếp tục thay đổi với điều kiện chọn người vì công việc.





Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đến cuối tháng 6-2026, phải hoàn tất bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc - KPI. Từ đầu tháng 7, thành phố sẽ thí điểm áp dụng và dự kiến áp dụng chính thức từ đầu năm 2027.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá một số địa bàn ở thành phố hoạt động chưa thực sự trơn tru sau gần một năm hoạt động. Những đơn vị chịu sự sắp xếp hay giữ nguyên, đều phải thay đổi để hoạt động hiệu quả hơn. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết ngay cả các doanh nghiệp nhà nước, thành phố cũng sẽ có đề án sắp xếp lại.



Đề cập đến chủ trương điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng việc này không dễ nhưng tổng thể vẫn làm được.



Do đó, các đơn vị cần đặt lợi ích chung lên trên để điều chuyển cán bộ phù hợp. Nếu sau sắp xếp mà làm việc vẫn không hiệu quả, thành phố buộc phải có giải pháp giải quyết dứt điểm, đúng quy định.



Bên cạnh đó, TPHCM trân trọng, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong suốt quá trình công tác; đồng thời sẽ có chính sách phù hợp từ nguồn lực của mình để tri ân các trường hợp này.



Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin thành phố sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi. Bí thư Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng Sở Nội vụ tổ chức tìm kiếm sinh viên giỏi, có tiềm năng để thu hút vào hệ thống.

Tác giả: Nguyễn Phan

Nguồn tin: Báo Người lao động