Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại trụ sở Thành ủy Hà Nội chiều 8-4 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 8-4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ trao quyết định.

Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường - thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Chính Phủ. Đồng thời, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đức Thắng kế nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, người trước đó đã được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Quá trình công tác của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), có trình độ tiến sĩ. Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kiểm tra của Đảng.

Ông Thắng từng giữ chức Phó cục trưởng, sau đó là Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), đồng thời là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 1-2021), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021–2026.

Sau đó, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII từ tháng 2-2021.

Đến tháng 10-2022, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020–2025.

Từ ngày 1-7-2025, ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Chỉ hơn hai tuần sau, ngày 17-7-2025, ông được điều động về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và được giao quyền Bộ trưởng Bộ này.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ông Trần Đức Thắng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra vào tháng 1-2026, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, vào tháng 3-2026, ông trúng cử làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tới ngày 8-4-2026, ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ