Nghệ An: HĐND tỉnh thông qua 8 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ

Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh...

Các đại biểu dự kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ





Quyết định nhiều vấn đề cấp thiết ngay từ đầu nhiệm kỳ



Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND tỉnh Khóa XIX, diễn ra ngay sau khi bộ máy chính quyền các cấp bước vào nhiệm kỳ mới.



Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, cấp thiết về tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; đầu tư công; đất đai; lâm nghiệp; phát triển hạ tầng giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu khai mạc



Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.



Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, kỹ lưỡng để các nghị quyết được thông qua bảo đảm chất lượng, tính khả thi và sự đồng thuận cao.



Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Nghị quyết nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, thẩm quyền của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan; gắn trách nhiệm của từng chủ thể với từng nội dung công việc cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trình bày tờ trình các dự thảo Nghị quyết





HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đề án hướng tới xây dựng HĐND các cấp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, hiệu quả giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.



Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương.



Theo nghị quyết, HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đến hết ngày 31/12/2026. Cụ thể, vốn trong nước của 17 dự án với hơn 424,996 tỷ đồng; vốn nước ngoài của 3 dự án với hơn 155,539 tỷ đồng. Đồng thời, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với 23 dự án, với hơn 65,261 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh trình bày tóm tắt các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết



HĐND tỉnh cũng thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, gồm: Khu dân cư tại xóm Hưng Nghĩa 7 và 8, xã Lam Thành, diện tích khoảng 20,3ha; Khu đô thị phía Tây phường Trường Vinh, diện tích khoảng 47,6ha; Khu đô thị công viên trung tâm Đô Lương, xã Đô Lương, diện tích khoảng 39,6ha; Khu dân cư tại xã Đông Thành, diện tích khoảng 82.486m².



Đối với lĩnh vực đất đai, HĐND tỉnh thông qua danh mục 126 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích dự kiến 392,88ha.



Về lâm nghiệp, HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 5 dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các dự án khai thác mỏ đất san lấp, mỏ đá vôi, mỏ đá hoa tại các địa phương và Dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu, đường dây đấu nối, với tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 20,49459ha.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.



Đây là dự án giao thông liên vùng quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Việc thông qua nghị quyết là cơ sở để các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm dự án sớm được triển khai theo quy định.



HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Theo nghị quyết, mỗi thôn, xóm, khối, bản thành lập một Đội dân phòng, gồm Đội trưởng, Đội phó và đội viên. Đối với thôn, xóm, bản có dưới 450 hộ gia đình, khối có dưới 550 hộ gia đình, Đội dân phòng có không quá 7 thành viên. Trường hợp có số hộ cao hơn mức quy định, cứ tăng thêm 100 hộ gia đình thì tăng thêm 1 thành viên; mỗi Đội dân phòng không quá 15 thành viên.



Quy định này nhằm kiện toàn lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết







Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống



Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua.



Đối với Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực HĐND tỉnh cần sớm quán triệt, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động.

Quang cảnh kỳ họp



Đối với Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phân công nhiệm vụ, giải pháp theo hướng “rõ người, rõ việc”, có lộ trình cụ thể; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, số hóa hồ sơ, tài liệu, đổi mới tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu HĐND.



UBND tỉnh được đề nghị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được phép kéo dài; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí nguồn lực.



Đối với các nghị quyết về đất đai, lâm nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện đúng quy hoạch, đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.



Về Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn, rà soát, kiện toàn lực lượng ở cơ sở; bảo đảm điều kiện hoạt động, huấn luyện, trang bị và chế độ chính sách theo quy định, phát huy hiệu quả vai trò lực lượng tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn