Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra hệ thống camera giám sát, phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực và các điều kiện phục vụ kỳ thi tại các điểm thi



Tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, xã Xuân Lâm và Trường THPT Nam Đàn 2, xã Thiên Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, nước, camera giám sát cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách

Đoàn trao đổi về phương án đảm bảo an ninh trật tự

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách gồm 16 phòng thi chính thức, phục vụ tổng số 439 thí sinh đăng ký dự thi. Do đặc thù địa hình khu vực phía sau trường nằm tiếp giáp sát với các hộ dân, Ban Chỉ đạo yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng công an xã Xuân Lâm triển khai ký cam kết với các hộ gia đình xung quanh. Đồng thời, bố trí một tổ chuyên trách tuần tra liên tục xung quanh bờ tường bao quanh điểm thi, thực hiện niêm phong toàn bộ các phòng học trống không sử dụng đến tại điểm trường.





Đoàn kiểm tra yêu cầu tất cả các máy tính bàn tại điểm thi phải được dán niêm phong, lưu trữ

Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã hoàn thành việc rà soát cơ sở vật chất, phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng coi thi; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ kỳ thi



Qua kiểm tra thực tế tại 02 điểm thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và các thành viên đoàn công tác ghi nhận, các điểm thi đã bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh để chủ động xây dựng phương án tổ chức và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, lực lượng phối hợp. Cơ sở vật chất, phòng thi cùng khu vực bảo quản đề thi, bài thi đều được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng chống cháy nổ và hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được xây dựng sát với thực tế địa phương.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2



Để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất; siết chặt quy chế và nâng cao trách nhiệm của cán bộ coi thi. Đặc biệt, cần chủ động nhận diện, phòng ngừa gian lận công nghệ cao, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh về thời tiết, giao thông, nguồn điện và y tế. Các đơn vị cũng cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho thí sinh, quyết tâm không để bất kỳ em nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh.



Dù các điều kiện cơ bản phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã được chuẩn bị đầy đủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là ở bất kỳ khâu nào. Các điểm thi cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện khu vực để đồ của thí sinh một cách khoa học theo từng phòng thi, chỉnh trang biển chỉ dẫn, sơ đồ để thí sinh dễ dàng nhận diện. Để chủ động ứng phó với các tình huống bất thường, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực nhằm chuẩn bị đầy đủ máy phát điện dự phòng, lên danh sách phương tiện và lái xe thay thế để kịp thời xử lý khi có sự cố giao thông hoặc thời tiết cực đoan như mưa lớn, ngập úng... đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công tốt đẹp.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các điểm thi tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục phục vụ công tác quản lý, lưu giữ đề thi, bài thi theo đúng quy định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt các điểm thi thực hiện nghiêm công tác tổ chức, quản lý cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trật tự nhằm đảm bảo một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế



Hiệu trưởng các điểm thi cho biết, Nhà trường đã tổ chức tập huấn, quán triệt quy chế thi nghiêm túc cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khối 12. Trường đã ban hành công văn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã và các hộ dân xung quanh trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, siết chặt kỷ cương. Tại các buổi thi chính thức, lực lượng công an kết hợp cùng đội thanh niên tình nguyện sẽ tổ chức sàng lọc, kiểm tra các thiết bị ngay từ cổng trường, yêu cầu ký cam kết đối với cán bộ coi thi và thí sinh, quyết tâm hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.





Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn