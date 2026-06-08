Người đàn ông U40 tuổi dự thi THPT lần thứ 18

Khi nhiều người xem kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc khép lại quãng đời học sinh, một người đàn ông tại Nghệ An lại coi đây là hành trình đặc biệt để nuôi dưỡng niềm đam mê học tập. Ở tuổi 39, anh Nguyễn Văn Mão tiếp tục đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đánh dấu lần thứ 18 bước vào phòng thi, một câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.



Dòng chia sẻ gây chú ý trước mùa thi



Những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tài khoản mạng xã hội của anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987, quê Nghệ An) bất ngờ nhận được nhiều lượt tương tác sau khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT lần thứ 18”.

Ngay sau khi xuất hiện, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết anh đã tham gia kỳ thi này suốt gần hai thập kỷ. Không ít ý kiến cho rằng đây là trường hợp hiếm gặp, thể hiện niềm đam mê học hỏi và tinh thần cầu tiến đáng trân trọng.



Đối với nhiều thí sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT là bước đệm để tiến vào giảng đường đại học hoặc tham gia thị trường lao động. Tuy nhiên, với anh Mão, ý nghĩa của kỳ thi lại mang màu sắc hoàn toàn khác.

Anh Nguyễn Văn Mão từng 17 lần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: NVCC)

Không thi vì bằng cấp, thi để trải nghiệm và học hỏi



Chia sẻ về quyết định tiếp tục dự thi, anh Mão cho biết bản thân không chịu áp lực phải đỗ vào một trường đại học cụ thể hay sở hữu thêm tấm bằng nào. Điều thôi thúc anh đăng ký dự thi mỗi năm chính là mong muốn được trải nghiệm bầu không khí đặc biệt của mùa thi và tự đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của bản thân.



Theo anh, mỗi lần bước vào phòng thi là một cơ hội để kiểm chứng xem những kiến thức từng học còn được ghi nhớ đến đâu, đồng thời giúp bản thân cập nhật những thay đổi trong chương trình giáo dục hiện hành.



“Việc học không chỉ diễn ra trong nhà trường mà còn kéo dài suốt cuộc đời. Tôi tham gia kỳ thi với tâm thế học hỏi, trải nghiệm và thử thách chính mình”, anh chia sẻ.



Từng theo học nhiều trường đại học khác nhau



Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong suốt những năm qua, anh Mão không chỉ dừng lại ở việc tham gia các kỳ thi mà còn từng trúng tuyển vào nhiều trường đại học trên cả nước.



Trong danh sách những ngôi trường anh từng theo học có các trường đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và kinh tế. Mỗi môi trường học tập mang đến cho anh những trải nghiệm riêng, giúp mở rộng kiến thức và góc nhìn về nghề nghiệp.



Tuy nhiên, không phải chương trình đào tạo nào anh cũng theo đuổi đến khi tốt nghiệp. Tùy từng giai đoạn cuộc sống, điều kiện công việc và hoàn cảnh cá nhân, anh đưa ra những lựa chọn phù hợp với thực tế.



Chính vì vậy, anh không xem kỳ thi tốt nghiệp THPT là “cánh cửa duy nhất” để bước vào tương lai, mà là một hành trình khám phá tri thức liên tục.



Tâm lý thoải mái sau 17 lần dự thi



Sau 17 lần tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, cảm xúc của anh Mão cũng có nhiều thay đổi so với những năm đầu tiên.



Nếu trước đây anh từng trải qua cảm giác hồi hộp, lo lắng và áp lực về điểm số thì hiện tại mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh cho biết bản thân không đặt mục tiêu quá cao về thành tích mà chủ yếu tập trung vào trải nghiệm.

Anh Nguyễn Văn Mão tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025



Theo đánh giá của anh, mặc dù cấu trúc đề thi có những điều chỉnh theo từng năm nhưng phần lớn kiến thức nền tảng ở các môn học vẫn giữ tính ổn định. Đây cũng là lý do giúp anh có thể tiếp tục tham gia kỳ thi dù đã rời ghế nhà trường từ lâu.



Anh dự đoán kết quả năm nay có thể đạt mức tổng điểm từ 15 đến 20 điểm, một con số phù hợp với khả năng ghi nhớ hiện tại của bản thân.



“Mỗi năm đề thi đều có nét mới, nhưng kiến thức cơ bản của các môn như Toán, Vật lý hay Hóa học vẫn quen thuộc. Điều khó nhất là khả năng ghi nhớ không còn như thời còn là học sinh”, anh cho biết.



Truyền cảm hứng về tinh thần học tập suốt đời



Một trong những điều khiến anh Mão cảm thấy thú vị nhất là được ngồi chung phòng thi với những thí sinh trẻ tuổi, phần lớn kém anh gần 20 tuổi.



Dù có khoảng cách lớn về tuổi tác, anh vẫn coi mình là một thí sinh bình thường như tất cả mọi người. Theo anh, mỗi người có lợi thế riêng trong quá trình làm bài. Nếu các em học sinh vừa được tiếp cận kiến thức mới trên lớp thì anh lại có lợi thế về trải nghiệm sống và sự bình tĩnh khi đối mặt với áp lực.



Câu chuyện của người đàn ông Nghệ An không chỉ gây chú ý bởi số lần dự thi kỷ lục mà còn truyền đi thông điệp tích cực về việc học tập không có giới hạn tuổi tác.



Trong bối cảnh xã hội không ngừng thay đổi, việc chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức và sẵn sàng thử thách bản thân trở thành yếu tố quan trọng giúp mỗi người phát triển. Anh Mão cho rằng giá trị lớn nhất không nằm ở điểm số hay số lần tham dự kỳ thi, mà ở việc duy trì tinh thần ham học hỏi.



“Dù ở độ tuổi nào, con người vẫn có thể học thêm những điều mới. Điều quan trọng là luôn giữ được ý chí vươn lên và tinh thần cầu tiến”, anh chia sẻ.



Hành trình 18 lần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT của anh Nguyễn Văn Mão đang trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, sự kiên trì và niềm đam mê học tập. Đây cũng là minh chứng rằng tri thức không có điểm dừng, và việc học chưa bao giờ là quá muộn đối với những người luôn sẵn sàng khám phá, hoàn thiện bản thân.

Tác giả: Mai Ngọc (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn