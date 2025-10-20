Thủ tục hành chính "thông" khi triển khai chính quyền hai cấp

Trong quá trình này, các Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường mới của tỉnh đã nỗ lực bảo đảm thông suốt, không gián đoạn việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

“Hành chính gần dân – Vì dân phục vụ”

Sau khi đi vào vận hành chính quyền 2 cấp, địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều hơn, địa bàn rộng nên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đồng (Nghệ An) đã xây dựng kế hoạch bài bản, khoa học và hoạt động với phương châm “Hành chính gần dân – Vì dân phục vụ”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đồng làm việc thường xuyên vào ngày thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng, mỗi tuần tổ chức hoạt động làm việc trực tiếp tại xã Đại Đồng cũ.

Để thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục được thuận tiện, Trung tâm đã lên phương án tổ chức ngày làm việc thường xuyên vào ngày thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng, mỗi tuần tổ chức hoạt động làm việc trực tiếp tại xã Đại Đồng cũ. Hoạt động này là sự ưu tiên những địa bàn xa khu trung tâm, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là những người bận rộn trong giờ hành chính, có điều kiện linh hoạt để giải quyết thủ tục hành chính.

Kể từ ngày đi vào vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được kiện toàn, tinh gọn, đồng bộ, hiện đại, hoạt động thông suốt, minh bạch và hiệu quả; có năng lực, đáp ứng phục vụ. Không những vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại trung tâm luôn tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm giải quyết công việc.

Ông Tưởng Đăng Hào (trái), Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đồng với phương châm “Hành chính gần dân – Vì dân phục vụ”.

Qua trao đổi, ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đồng cho biết: Hiện nay nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân mỗi ngày rất lớn, hệ thống máy móc phục vụ cho quá trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trung tâm mặc dù được trang bị cơ bản nhưng đa phần là máy móc đã cũ từ cơ quan cũ trước đây chuyển sang, cấu hình thấp nên chưa thực sự đồng bộ ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Hơn nữa, hệ thống dịch vụ công chưa thực sự đồng bộ, quy trình xử lý có lúc còn bị lỗi hệ thống ảnh hưởng đến tiến độ trả kết quả các hồ sơ.

“Hành chính gần dân – Vì dân phục vụ” không chỉ là khẩu hiệu, mà sẽ trở thành phương châm hoạt động xuyên suốt của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đại Đồng. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, Trung tâm đã không ngừng cải tiến quy trình làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ thân thiện, trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Bảy, người dân đến giao dịch tại Trung tâm cho biết: Cán bộ Trung tâm linh động chuyển về làm việc ở đây rất tiện cho người dân ra làm thủ tục, đặc biệt là những người già yếu như chúng tôi…

Mọi thủ tục hành chính được giải quyết công khai, minh bạch, đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tinh thần “gần dân, hiểu dân, lo cho dân” được thể hiện rõ qua thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp của cán bộ, công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Kịp thời tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An là đầu mối giải quyết những vướng mắc, điểm nghẽn và hỗ trợ tối đa cho Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương. Đặc biệt đã thể hiện tốt vai trò chính của mình trong việc tham mưu nhiều nội dung nhằm hoàn thiện thể chế, điều lệ đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An là đầu mối giải quyết những vướng mắc, điểm nghẽn cho trung tâm hành chính công các địa phương.

Trong đó phải kể đến, Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp, giải quyết trực tuyến, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; Huy động sự tham gia tích cực của đội ngũ tình nguyện viên: Đoàn viên thanh niên; giáo viên tin học… hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trên cơ sở đề xuất của Sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh đã tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục 205 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc phạm vi quản lý 08 sở, ngành…

Trung tâm Hành chính công tỉnh Nghệ An đã và đang khẳng định vị thế là điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Để hoạt động giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, công tác tổ chức tập huấn được quan tâm với các nội dung triển khai thực hiện như: hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cho 130 phường, xã; cử công chức, viên chức trực tiếp tập huấn cho 05 xã có đề xuất; trực tiếp đến 22 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ công tác chuyên môn, nghiệp vụ…

Nhờ đó, sau thời gian đi vào vận hành chính quyền 2 cấp, mọi thủ tục của người dân đảm bảo thông suốt. Qua số liệu thống kê, tính từ ngày 01/7/2025-12/8/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số hồ sơ 20.073 hồ sơ; Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 4.555 hồ sơ; Hồ sơ trực tiếp: 3.068 hồ sơ; Hồ sơ trực tuyến: 16.048 hồ sơ, đạt tỷ lệ 83,95%; Số hồ sơ đã xử lý 22.742 hồ sơ.

Với vai trò là “cầu nối” giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan hành chính nhà nước, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã và đang khẳng định vị thế là điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Việc kịp thời tham mưu, phối hợp hiệu quả và xử lý hồ sơ nhanh chóng, minh bạch không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ mà còn củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân…

