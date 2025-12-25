Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các cục và đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dâng lễ, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đại biểu nguyện phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích, chiến công đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, là “tấm lá chắn” vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với đấng sinh thành, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc của Người.

Tác giả: Hồng Hạnh – Văn Hậu - Xuân Duy

Nguồn tin: cand.com.vn