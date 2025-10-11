Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An

Cùng tham dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Trợ lý Tổng Bí thư; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4.

Đại biểu Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nguyện hứa tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thăm nhà trưng bày tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Đinh Việt Dũng thăm nhà trưng bày tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trong giờ phút thiêng liêng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: congan.nghean.gov.vn