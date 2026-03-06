Rà soát, đôn đốc việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 được cấp là hơn 329 tỷ đồng; tính đến ngày 31/01/2026 đã thực hiện giải ngân hơn 157 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,74%. Tổng số kinh phí chưa thực hiện, đề nghị chuyển sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện (không thay đổi mục tiêu, nội dung đầu tư) là hơn 172 tỷ đồng.

Tổng nguồn kinh phí theo kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 là hơn 587,9 tỷ đồng; kinh phí đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương mới là hơn 369 tỷ đồng; đã giải ngân hơn 250 tỷ đồng, đạt 42,59%.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Nguồn kinh phí chưa thực hiện đề xuất chuyển nguồn sang năm 2026 là hơn 509 tỷ đồng; trong đó, đầu tư công hơn 172 tỷ đồng; kinh phí sự nghiệp hơn 337 tỷ đồng (kinh phí đã giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường mới là hơn 241 tỷ đồng; kinh phí đã giao cho cấp huyện cũ và chưa được giao lại khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp là hơn 96 tỷ đồng).

Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 được kéo dài sang năm 2026, về vốn đầu tư phát triển ước còn lại hơn 596 tỷ đồng tiếp tục thực hiện giải ngân trong năm 2026 theo Quyết định kéo dài của cấp có thẩm quyền, cam kết tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành 100% trước 31/12/2026. Trong đó, ước còn hơn 49 tỷ đồng kinh phí nguồn ngân sách Trung ương thực hiện nội dung hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất các dự án của Chương trình cần điều chỉnh, phân bổ lại. Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát và tham mưu phân bổ, điều chỉnh trong Quý I năm 2026.

Về nguồn vốn sự nghiệp, qua rà soát, số kinh phí sự nghiệp được kéo dài sang năm 2026 ước còn hơn 1.169 tỷ đồng. Trong đó, 95 tỷ đồng đang phối hợp, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh để các địa phương có cơ sở thực hiện trong năm 2026 và 427,9 triệu đồng đề nghị hoàn trả vốn ngân sách nhà nước, hơn 34,5 tỷ đồng của các địa phương đã được chuyển về ngân sách tỉnh. Như vậy hiện nay còn khoảng 35,6 tỷ đồng cần rà soát để điều chỉnh, phân bổ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành đã phân tích các nguyên nhân của việc giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm. Theo đó, từ đầu năm 2025, các cơ quan, địa phương tập trung ưu tiên cho công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị các điều kiện để chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, do đó việc triển khai các nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia có thời điểm bị chững lại. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chủ đầu tư từ cơ quan, đơn vị cũ sang các cơ quan, đơn vị mới, quá trình thực hiện thủ tục bàn giao hồ sơ, khối lượng thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đã làm gián đoạn, kéo dài thời gian triển khai và giải ngân vốn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu đối với nguồn vốn đầu tư công, đề nghị các Sở, ngành thực hiện rà soát căn cứ pháp lý, tiến độ thực hiện, địa điểm thực hiện của từng dự án chưa hoàn thành, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện và tình hình thực tế để tiếp tục giải ngân theo đúng quy định.

Đối với các nội dung đã được giao thuộc nguồn vốn sự nghiệp, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Đối với các nội dung đã được giao và đề xuất điều chỉnh thuộc nguồn vốn sự nghiệp, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật. Các Sở, ngành phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã giao mốc thời gian cụ thể đối với việc thực hiện các nội dung dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn