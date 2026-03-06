Vượt ẩu, xe con bị xe tải đâm xoay ngang

Your browser does not support the video tag.

Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe con từ phía sau lấn sang làn ngược chiều, vượt qua xe tải. Khi mới chỉ vượt lên khoảng nửa thân xe, tài xế đã đánh lái sang phải để quay lại làn, phần đầu xe tải vẫn còn ở rất gần nên xảy ra va chạm. Cú đâm từ xe tải khiến xe con xoay ngang và bị hất văng ra khỏi đường.

Kỹ năng lái xe: Khi vượt, tài xế cần quan sát rộng, phán đoán tình huống phía trước có đủ không gian để vượt sau đó trở lại làn. Muốn trở lại làn, điều kiện an toàn là phải quan sát thấy toàn bộ đầu xe phía sau trong gương chiếu hậu. Việc lấy lái sớm có thể dẫn tới kiểu va chạm ngang hông phổ biến như trong video.

Tài xế không vượt nếu phía trước có giao lộ, khúc cua hoặc tầm nhìn bị che khuất. Đặc biệt không nên cắt đầu xe tải quá gần. Xe tải nặng, quán tính lớn nên khoảng cách phanh dài hơn rất nhiều so với xe con.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net