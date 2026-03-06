Uỷ ban bầu cử tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử trong thời gian tới

Quang cảnh hội nghị

Công tác chuẩn bị bầu cử đã đạt những kết quả cụ thể, rõ nét

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031

Trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả cụ thể, rõ nét.

Toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 1.039 Ban bầu cử cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu, đảm bảo bộ máy triển khai Cuộc bầu cử từ tỉnh đến cơ sở được vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phan Hùng Sơn báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Công tác nhân sự được triển khai đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ. Điểm đáng chú ý là sự chuyển mạnh từ tư duy “đủ cơ cấu” sang “đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu”. Mỗi ứng cử viên được xem xét toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín trong Nhân dân. Tỉnh cũng quán triệt rõ chủ trương tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, nhất là ở HĐND các cấp, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực hoạt động của cơ quan dân cử. Số người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI được lập danh sách chính thức là 28 vị để bầu 16 đại biểu; số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 140 vị để bầu 85 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.912 đại biểu và số người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương lần 3 là 4.807 người. Danh sách chính thức những người ứng cử cơ bản bảo đảm cả 2 yêu cầu: đúng định hướng cơ cấu và nâng cao chất lượng đại biểu. Tỷ lệ nữ, người trẻ, người dân tộc thiểu số, đại biểu ngoài Đảng đều đạt hoặc vượt định hướng Trung ương và lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu 01 ứng viên nữ Đại biểu Quốc hội trẻ, là người dân tộc Ơ Đu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường đã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và 140 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trên địa bàn 170 khối, xóm bản theo quy định, với sự tham gia của hơn 16.000 lượt cử tri.

Việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri được tiến hành kỹ lưỡng, đặc biệt chú trọng các nhóm cử tri có biến động lớn như cử tri tạm trú, người lao động, sinh viên, người làm việc xa nơi cư trú. Các địa phương đồng thời tiếp tục chỉnh lý, bổ sung danh sách khi có phát sinh, bảo đảm thống kê đầy đủ, chính xác, hạn chế trùng lặp và không bỏ sót cử tri. Kết quả, toàn tỉnh có tổng số 2.638.733 cử tri. Đến nay, số lượng cử tri của tỉnh đã được gắn vào từng khu vực bỏ phiếu đảm bảo chính xác, kịp thời.

Nghệ An là địa phương có diện tích lớn, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình phức tạp, nên tỉnh xác định phải chuẩn bị kỹ hơn, sớm hơn và linh hoạt hơn. Các phương án tổ chức bầu cử được xây dựng theo từng kịch bản cụ thể, kể cả tình huống thiên tai, mưa lũ hoặc chia cắt giao thông. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát tổng thể để bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm thuận lợi nhất cho cử tri. Đặc biệt, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động đề xuất và được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho phép Nghệ An tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm trước hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử tại 12 xã miền núi, biên giới.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo báo cáo kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai. Phần mềm bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia được triển khai đồng bộ tại 130/130 xã, phường. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử, bước đầu đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân. Các đơn vị bầu cử đã chủ động trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm phục vụ bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các đơn vị liên quan cần bám sát cơ sở, hướng dẫn cụ thể quy trình nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư cấp xã và các tổ bầu cử để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công, bầu đúng và bầu đủ

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề nghị siết chặt quy trình, đổi mới phương thức tuyên truyền, rà soát kỹ danh sách cử tri

Chủ động, quyết liệt, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ chức năng và rõ kết quả", đến nay cơ bản hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh.

Để bầu đúng, bầu đủ, chọn được những đại biểu ưu tú, đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, uy tín với nhân dân vào trong cơ quan của Quốc hội và HĐND các cấp, qua đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan dân cử và đặc biệt đó là kết nối giữa người dân với Đảng, giữa cử tri với chính quyền, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chủ động, quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không chủ quan lơ là, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng trong công tác bầu cử, tuân thủ nguyên tắc Luật bầu cử, các quy định liên quan bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng luật và tỷ lệ tham gia đạt mức cao nhất.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo địa bàn đã được phân công tiếp tục theo dõi và tập trung bám sát chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại đến thời điểm diễn ra bầu cử và có mặt tại địa bàn trong ngày bầu cử, bám sát cùng với cơ sở để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đồng bộ, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các ngành thực hiện công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 sắp tới.

Tiểu ban thông tin tuyên truyền cần đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan sinh động theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hoàn thành trước ngày 10/3; tiếp tục tăng cường thời lượng phát sóng, các chuyên trang chuyên mục bảo đảm tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của bầu cử, quyền và trách nhiệm công dân, tạo khí thế phấn khởi trong toàn xã hội. Chủ trì định hướng nội dung tuyên truyền, tăng cường quản lý kiểm soát thông tin liên quan đến bầu cử trên không gian mạng, kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử.

Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp công dân, tiếp nhận xử lý kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết từ sớm từ xa các vấn đề phức tạp, không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến bầu cử.

Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn tại các điểm bầu cử, bỏ phiếu. Chú trọng công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường cho cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ. Nắm chắc tình hình, dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục rà soát, chỉnh lý định kỳ hàng ngày đối với danh sách cử tri bảo đảm theo quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Bộ Công an. Bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của cử tri, đồng thời không để sai sót, không trùng lặp cử tri.

Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh tập trung cao độ thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Bầu cử tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, đơn vị liên quan. Trong đó, giao Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực) tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh để hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Ủy ban Bầu cử. Kịp thời hướng dẫn các địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử. Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương bảo đảm kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Hướng dẫn cán bộ bám sát địa bàn, phát huy vai trò của những người có uy tín. Vận động cử tri vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn