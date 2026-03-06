Chủ xe Nghệ An: “Từ lúc mua VinFast VF 3, đi uống cà phê, ăn bát phở chẳng ngại chỗ đỗ xe”

- Một số gia đình vẫn khá cân nhắc khi chọn xe điện, đặc biệt là xe cỡ nhỏ như VF 3. Với anh, việc lựa chọn VF 3 có khó khăn không?

Thực ra quyết định mua VF 3 đến khá tự nhiên. Nhu cầu lúc đó của vợ chồng tôi là một phương tiện đi lại hằng ngày trong đô thị. Nhà tôi ở khu dân cư khá chật, đường nhỏ, chỗ đỗ xe không dư dả. VF 3 nhỏ gọn, đúng là “xe sinh ra để chạy phố”.

Vợ tôi cũng “chấm” VF 3 đầu tiên nhờ thiết kế gọn gàng, xinh xắn và khác biệt. Cũng vì thiết kế nguyên bản đã đẹp rồi nên tôi không “độ” thêm gì cả.

- Sau khi chuyển sang VF 3, thói quen đi lại của anh đã thay đổi ra sao so với trước đây?

Thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Quan trọng nhất là cảm giác “nhàn đầu” – không phải lo gửi xe, không phải tìm chỗ đỗ quá lâu. Có những lúc chỉ ghé ăn bát phở hay mua đồ nhanh, nếu đi xe lớn là đã thấy ngại, còn VF 3 thì đỗ đâu cũng được, có thể để vào những chỗ mà xe to chịu thua.

- Nhiều người vẫn cho rằng xe nhỏ thì đi phố ổn nhưng ra đường dài sẽ đuối, trải nghiệm thực tế của anh thì sao?

Ban đầu quả thực tôi cũng có chút băn khoăn xe nhỏ thì động cơ sẽ yếu. Nhưng dùng một thời gian thì thấy xe khỏe hơn mình tưởng, nhất là trong môi trường đô thị. Tăng tốc đủ nhanh, đi đều, không có cảm giác ì. Tôi từng chạy xe về quê một chuyến, chở đồ khá nhiều, xe vẫn đi ổn.

- Cảm nhận của những người xung quanh anh với VF 3 ra sao?

Bố mẹ tôi trước giờ quen đi xe xăng nên lúc đầu hơi lạ với xe điện, nhất là cảm giác xe tăng tốc êm và không có tiếng máy. Nhưng sau một thời gian thì ông bà lại thấy thích, vì xe nhẹ nhàng, không rung, không ồn. Thực ra, khi đã quen rồi thì xe điện lại dễ dùng hơn xe xăng rất nhiều, đặc biệt là trong thành phố.

Anh Minh đánh giá việc sạc pin VF 3 hoàn toàn tiện lợi, phù hợp với nhu cầu.

- Việc sạc pin trong thực tế sử dụng hằng ngày có gây bất tiện cho anh không?

Không hề. Mỗi ngày đi khoảng 20km, cả tuần tôi di chuyển tầm 100km, trung bình một tuần tôi chỉ đi sạc một lần là quá đủ. Khu tôi ở có khá nhiều trạm sạc, nên việc sạc xe khá chủ động. Cuối tuần, hai vợ chồng thường kết hợp sạc xe rồi đi uống cà phê. Hiện tại tôi chủ yếu sạc ngoài, thấy rất tiện.

- Nếu đặt VF 3 cạnh một chiếc xe xăng truyền thống, anh thấy sự khác biệt lớn nhất nằm ở đâu?

Khác biệt lớn nhất là về chi phí. Nếu đi xe xăng, tiền nhiên liệu mỗi tháng của gia đình tôi rơi vào khoảng 2 triệu đồng. Với VF 3, chi phí thấp hơn đáng kể vì đang không tốn tiền sạc pin. Ngoài ra, xe điện ít phải bảo dưỡng hơn, không có nhiều hạng mục phát sinh. Với người đi lại nhiều trong thành phố như tôi, khoản tiết kiệm này thấy rất rõ.

- Nhìn lại sau một năm sử dụng, anh nghĩ VF 3 phù hợp nhất với kiểu người dùng nào?

Tôi nghĩ VF 3 rất hợp với người sống ở đô thị, thường xuyên đi lại quãng ngắn, hoặc những gia đình đã có xe lớn và muốn thay xe máy bằng ô tô. Với tôi, VF 3 là chiếc xe khiến việc đi lại trong thành phố trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.

- Cảm ơn chia sẻ của anh!

