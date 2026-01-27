Loại quả rẻ bèo thanh mát, giòn tan lại là 'thần dược' cho sức khỏe và sắc đẹp

Cung cấp nước và thanh lọc cơ thể hiệu quả

Lợi ích hàng đầu của dưa chuột chính là khả năng cấp nước vượt trội. Trong những ngày hè nóng bức hoặc sau khi tập luyện cường độ cao, ăn dưa chuột là cách tự nhiên nhất để bù đắp lượng chất lỏng đã mất, giúp các tế bào hoạt động trơn tru. Lượng nước dồi dào này còn đóng vai trò như một bộ máy "quét dọn", hỗ trợ thận loại bỏ độc tố và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết, giúp bạn luôn cảm thấy nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Dưa chuột là thực phẩm vàng dành cho những người đang trong chế độ ăn kiêng nhờ đặc tính cực kỳ ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước. Một cốc dưa chuột thái lát chỉ cung cấp khoảng 15-16 calo, cho phép bạn ăn một lượng lớn để tạo cảm giác no bụng mà không lo ngại về việc dư thừa năng lượng. Hàm lượng nước cao trong dưa chuột giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và ngăn chặn những cơn thèm ăn vặt giữa buổi, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân một cách bền vững và lành mạnh.

Dưa chuột cực dễ mua ở chợ Việt lại tốt cho cả sức khỏe và sắc đẹp. (Ảnh: VTC News)

Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Dù có vẻ ngoài giản dị, dưa chuột lại chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và tannin, giúp ngăn chặn sự tích tụ của các gốc tự do có hại. Các gốc tự do là tác nhân chính gây ra tình trạng stress oxy hóa, dẫn đến các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và các bệnh về mạch máu. Việc tiêu thụ dưa chuột thường xuyên giúp cơ thể hình thành một hàng rào bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao tuổi thọ một cách tự nhiên.

Nuôi dưỡng làn da sáng khỏe và mờ vết thâm

Từ lâu, dưa chuột đã trở thành "biểu tượng" trong giới làm đẹp nhờ chứa hàm lượng vitamin C và axit caffeic dồi dào. Hai hợp chất này có khả năng giảm kích ứng, tiêu sưng và làm dịu các vùng da bị cháy nắng hoặc viêm nhiễm. Không chỉ dùng để đắp mặt nạ bên ngoài, việc ăn dưa chuột giúp cung cấp dưỡng chất từ bên trong, kích thích sản sinh collagen và duy trì độ ẩm cần thiết, giúp làn da của bạn luôn căng mịn, sáng đều màu và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn theo thời gian.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nước và chất xơ hòa tan (đặc biệt là pectin) trong dưa chuột giúp hệ tiêu hóa hoạt động cực kỳ hiệu quả. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, trong khi nước đảm bảo quá trình vận chuyển chất thải diễn ra trơn tru, ngăn chặn hiệu quả tình trạng táo bón. Thói quen ăn dưa chuột mỗi ngày không chỉ giúp đường ruột khỏe mạnh mà còn hỗ trợ quá trình hấp thụ dinh dưỡng từ các thực phẩm khác diễn ra tốt hơn, tạo tiền đề cho một cơ thể khỏe mạnh từ gốc.

Ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Dưa chuột là nguồn cung cấp kali đáng kể, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Kali hoạt động như một chất điện giải giúp giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất sterol có trong dưa chuột còn được chứng minh là có khả năng hỗ trợ làm giảm mức Cholesterol xấu trong máu. Điều này giúp ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau thắt ngực và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành.

Giúp xương chắc khỏe nhờ vitamin K

Ít ai biết rằng chỉ cần một quả dưa chuột cỡ vừa đã có thể cung cấp khoảng 20% lượng vitamin K cần thiết hằng ngày cho cơ thể. Vitamin K đóng vai trò tối quan trọng trong việc hỗ trợ protein liên kết với Canxi để xây dựng cấu trúc xương vững chắc và tăng cường mật độ xương. Việc thiếu hụt vitamin K thường dẫn đến nguy cơ gãy xương cao hơn, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh. Do đó, bổ sung dưa chuột vào salad hoặc nước ép hàng ngày là cách đơn giản để bảo vệ hệ xương khớp của bạn luôn linh hoạt và dẻo dai.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV