Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo

Trong tháng 10, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ quý IV năm 2025 để phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch cả năm đã đề ra; đồng thời tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng đạt nhiều kết quả khá tích cực.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Bà con nông dân chủ yếu tập trung chăm sóc, thu hoạch vụ Mùa, gieo trồng vụ Đông. Ước tính đến ngày 25/10/2025, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông đạt hơn 9,37 nghìn ha, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước (do bão số 10 ảnh hưởng đến tiến độ làm đất, gieo trồng tại nhiều địa phương). Các lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản cơ bản ổn định.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 18,42%; luỹ kế 10 tháng, IIP ước tăng 16,44% so với cùng kỳ. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp ước đạt mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2024 như: Khai thác đá xây dựng ước tăng 61,97%; xi măng ước tăng 13,41%; điện sản xuất ước tăng 30,54%; các sản phẩm linh kiện điện tử tiếp tục duy trì sản lượng tốt (như micro gấp 2,29 lần; đốc sạc tăng 61,54%, tai nghe không nối với micro tăng 44,09% so với cùng kỳ...).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt hơn 144,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,46%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.688 triệu USD, đạt 92,2% kế hoạch cả năm và tăng 39,8% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước thực hiện 22.294 tỷ đồng, đạt 125,8% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 20.600 tỷ đồng, đạt 128,6% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.564 tỷ đồng, đạt 96% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2024. Chi ngân sách địa phương 10 tháng ước thực hiện 39.788 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán.

Tính đến ngày 20/10/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.730,045 tỷ đồng, đạt 43,41%/tổng kế hoạch và đạt 52,16%/KH đã giao đầu năm (thấp hơn so với cùng kỳ đạt 64,25%); trong đó, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 1.903,083 tỷ đồng, đạt 40,52%/KH đã giao.

Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực. Luỹ kế trong năm 2025 (tính đến ngày 30/10/2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 63 dự án, điều chỉnh 168 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 37.039,0 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 19 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 301,9 triệu USD (chiếm 30,2% về số lượng dự án và 55,7% về tổng vốn đầu tư), điều chỉnh vốn cho 15 dự án/tổng mức đầu tư tăng 675,3 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 977,2 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các giải pháp kết nối cung - cầu lao động được quan tâm chỉ đạo (luỹ kế 10 tháng, ước toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 37.300 người, đạt 81,09% kế hoạch). Tỉnh cũng đã tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2025; Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Cùng với đó, tổ chức thành công chuỗi sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng (Techfest Nghệ An) năm 2025.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX và kịp thời ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngay sau Đại hội. Các Tổ công tác chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh (thành lập tại Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh) đã rà soát, tổ chức làm việc trực tiếp với các xã, phường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các xã, phường.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn