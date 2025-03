Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 4.814 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 2/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh điều hành phiên họp

Về sản xuất nông nghiệp, tính đến ngày 20/02/2025, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh ước đạt 148.204,1 ha, tăng 0,28% (+411,1 ha) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích gieo trồng lúa ước đạt 90.360,7 ha, tăng 1,18%; diện tích gieo trồng ngô ước đạt 27.415,4 ha, đạt 98,81%; diện tích gieo trồng khoai lang ước đạt 1.975,3 ha, bằng 94,96%; diện tích gieo trồng lạc ước đạt 7.178,4 ha, tăng 0,55%.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2025

Tổng đàn trâu, bò ước đạt 799.307 con (trong đó: đàn trâu 248.355 con, giảm 6,16%; đàn bò 550.952 con, tăng 2,95%); tổng đàn lợn ước đạt 1.019.106 con, tăng 3,14%; tổng đàn gia cầm 38.205 ngàn con, tăng 7,57%. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng…

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong tháng, tiếp tục tập trung hoàn thành công tác thẩm định một số xã đạt chuẩn năm 2024; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 trình Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Đồng thời triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị, tổ chức ra quân, phát động phong trào thực hiện Chương trình xây dựng NTM ngay từ đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 ước tăng 13,85% so với tháng 02/2024; lũy kế 02 tháng đầu năm IIP ước tăng 9,73% so với cùng kỳ; trong đó: công nghiệp khai khoáng bằng 98,44%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bằng 96,49%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,17%. Luỹ kế 02 tháng đầu năm, phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu dự ước có mức tăng so với cùng kỳ: sữa chua 7,67 nghìn tấn, tăng 48,01%; bia đóng lon 17,7 triệu lít, tăng 9,81%; thức ăn gia súc 32,5 nghìn tấn, tăng 13,82%; phân bón NPK 12,1 nghìn tấn, tăng 28,63%...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2025 ước đạt 14.064,79 tỷ đồng, tăng 21,49% so với cùng kỳ năm trước; Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 29.200,76 tỷ đồng, tăng 52,23%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 02/2025 ước đạt 273,6 triệu USD, tăng 56,43% so với cùng kỳ; luỹ kế 02 tháng ước đạt 540,92 triệu USD, tăng 29,05%. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng khá như: Thiết bị, linh kiện điện tử tăng 31,5%; Hàng dệt may tăng 12,8%; Giày dép các loại tăng 92,7%, Viên nén gỗ tăng 27,8%; Dây điện và cáp điện tăng 14,9%...

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm ước thực hiện 4.814 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán, bằng 106,6% cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 4.608 tỷ đồng (đạt 28,8% dự toán và bằng 109,5% cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 192 tỷ đồng (đạt 11,8% dự toán, bằng 63,5% cùng kỳ). Chi ngân sách địa phương 02 tháng ước thực hiện 8.714 tỷ đồng, đạt 20,8% dự toán.

Về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, tính đến ngày 31/01/2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã giải ngân 7.814,978 tỷ đồng, đạt 84,47%/KH giao đầu năm, trong đó, đầu tư công tập trung giải ngân 4.377,247 tỷ đồng, đạt 91,37%/KH giao đầu năm. Về xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép kéo dài đối với 4 dự án vốn trong nước/số vốn 24,417 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao 8.927,241 tỷ đồng/Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 10.003,954 tỷ đồng, đạt 89,23%. Tổ công tác số 2 về lĩnh vực đầu tư công đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-T2 ngày 17/02/2025 triển khai nhiệm vụ của Tổ. Tính đến ngày 28/02/2025, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 425,881 tỷ đồng, đạt 9,39%/KH đã giao 4.534 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng đối với các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76; Xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương; Tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn; Sửa chữa nền, mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên tuyến Đường tỉnh 534 đoạn từ Km3+900 - Km10+400, tỉnh Nghệ An và Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0 - Km28…

Trong tháng 02/2025 (tính đến ngày 28/02/2025), tỉnh đã cấp mới cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư 162,7 tỷ đồng; điều chỉnh 07 lượt dự án, trong đó có 02 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn điều chỉnh tăng 45,4 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 208,1 tỷ đồng. Lũy kế trong năm 2025 (tính đến ngày 24/02/2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 05 dự án với tổng mức đầu tư 691,3 tỷ đồng; điều chỉnh 24 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 07 lượt dự án với tổng mức đầu tư tăng 3.178,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 3.870,1 tỷ đồng.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; Tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh và chủ đề điều hành được Chính phủ xác định trong năm 2025 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, trọng tâm trọng điểm, tăng tốc bứt phá”; Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Cùng với đó, tiếp tục tập trung hoàn thiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An theo định hướng đúng như tinh thần chỉ đạo của của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương và định hướng, gợi ý của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo tỉnh. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/02/2025 thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, luỹ kế 2 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp dự kiến có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ như: bia đóng chai 4,17 triệu lít, giảm 25,33%; đường 56,9 nghìn tấn, giảm 6,59%; bê tông tươi 48,4 nghìn m3, giảm 19,69%... Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 mặc dù tăng hơn so với cùng kỳ năm 2024 nhưng giảm so với tháng 01/2025 (giảm 7,67%, trong 12 nhóm hàng hoá chỉ có 03 nhóm tăng, 09 nhóm còn lại giảm từ 3-11%)…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn