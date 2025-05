Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2025 thực hiện 8.980 tỷ đồng, bằng 105,6% cùng kỳ năm 2024

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì phiên họp

Trong tháng 4/2025, các địa phương tập trung trồng, chăm sóc cây hằng năm vụ Xuân và tổ chức triển khai sớm vụ Hè Thu – Mùa năm 2025. Tính đến ngày 20/4/2025, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân ước đạt 169.002,35 ha, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đàn trâu, bò ước đạt 793.943 con; đàn lợn ước đạt 1.024.522 con, tăng 3,95%; tổng đàn gia cầm ước đạt 37.882 nghìn con, tăng 7,54% so với cùng kỳ. Hiện tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Các dịch bệnh khác xảy ra rải rác ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đã được phát hiện sớm, khống chế và xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng.

Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 4 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 2.633,33 ha, tăng 19,97%, lũy kế 4 tháng ước đạt 8.566,33 ha, tăng 13,97% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 228.963,8 m3, tăng 16,3%; lũy kế 4 tháng ước đạt 557.170,8 m3, tăng 13,97% so với cùng kỳ. Trong tháng 4 đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hành chính 29 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp, giảm 14 vụ so với năm 2024.

Tổng sản lượng thuỷ sản 4 tháng đầu năm ước đạt 86.391 tấn, đạt 32,12% kế hoạch, tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 04, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong tháng 05/2025

Về xây dựng nông thôn mới (NTM): Đến tháng 4/2025, toàn tỉnh có 275 xã/362 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 75,97%); 102/275 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 37,09% xã NTM); 16/275 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 5,82% xã NTM). Ngày 24/4/2025, Hội đồng thẩm định Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương đã thống nhất thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 19,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, IIP ước tăng 12,31% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 15.008,1 tỷ đồng, tăng 27,97% so với cùng kỳ năm trước; luỹ kế 4 tháng ước đạt 58.353,5 tỷ đồng, tăng 21,32%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2025 ước đạt 300 triệu USD, tăng 22,35%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 200 triệu USD, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.140,9 triệu USD, tăng 28,40% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 925 triệu USD, tăng 21,93%.

Tháng 4 là tháng khởi động mùa du lịch biển, đồng thời trong tháng có nhiều dịp nghỉ lễ như Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày với thời tiết thuận lợi nên lượng khách du lịch đến Nghệ An tăng mạnh. Tháng 4/2025, lượng khách du lịch ước đạt 1,18 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 3.446 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.331 tỷ đồng. Luỹ kế 4 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 3,4 triệu lượt, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách lưu trú đạt 3,365 triệu lượt, khách quốc tế đạt 34,9 nghìn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 3.900 tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2025 thực hiện 8.980 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán, bằng 105,6% cùng kỳ năm 2024. Chi ngân sách địa phương thực hiện 4 tháng đầu năm 16.218 tỷ đồng, đạt 38,6% dự toán.

Trong tháng 4/2025 (tính đến ngày 29/4/2025), trên địa bàn tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư 377,2 tỷ đồng; điều chỉnh cho 14 lượt dự án, trong đó có 06 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn điều chỉnh tăng 358,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 736,0 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2025 (tính đến ngày 29/4/2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 16 dự án/ tổng mức đầu tư (TMĐT) 2.600,6 tỷ đồng, điều chỉnh cho 54 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 16 lượt dự án/TMĐT tăng 4.854,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 7.455,5 tỷ đồng (bằng 48,37% so với cùng kỳ năm ngoái).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh được tăng cường chỉ đạo; cơ bản các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn