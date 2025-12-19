Sân bay Vinh khai thác 13 chuyến bay trong ngày đầu mở cửa trở lại

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh chính thức mở cửa trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng hoạt động, đánh dấu sự trở lại của một đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng kỳ vọng của người dân trong dịp cao điểm cuối năm.

Theo Phòng Điều hành sân bay, Cảng Hàng không quốc tế Vinh, trong ngày 19/12 - ngày đầu sân bay Vinh mở cửa trở lại có tổng cộng 13 chuyến bay, tương đương 26 lượt cất, hạ cánh.

Ngày mai, sân bay Vinh chính thức mở cửa trở lại sau gần 6 tháng nâng cấp.

Chuyến bay sớm nhất mang số hiệu VN1715, chặng Hà Nội - Vinh - Hà Nội, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Vinh lúc 7h45 và cất cánh trở lại vào lúc 8h40 ngày 19/12. Đây được xem là “chuyến bay mở màn”, đánh dấu việc khôi phục hoạt động tại sân bay Vinh sau thời gian tạm nghỉ.

Được biết, trong tổng số 13 chuyến bay ngày 19/12 có 6 chuyến của hãng Vietnam Airlines, 6 chuyến của Vietjet Air và 1 chuyến của Jetstar Pacific. Các tuyến bay tập trung vào những đường bay trục chính, gồm 2 chuyến Vinh - Hà Nội, 9 chuyến Vinh - TP. Hồ Chí Minh và 2 chuyến Vinh - Buôn Ma Thuột, đáp ứng nhu cầu đi lại, công tác và kết nối kinh tế - xã hội của người dân Nghệ An cũng như khu vực lân cận.

Sân bay Vinh khai thác 13 chuyến bay trong ngày đầu hoạt động trở lại.

Chiều 18/12, công tác chuẩn bị cho ngày khai thác trở lại được các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương. Đại diện các hãng bay cho biết, các hãng đã bố trí đầy đủ nhân sự, phương tiện phục vụ mặt đất, đồng thời rà soát kỹ các quy trình nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách trong những chuyến bay đầu tiên.

Không chỉ phía đơn vị khai thác, nhiều hành khách cũng bày tỏ sự hài lòng khi được bay thẳng từ Vinh sau thời gian dài phải di chuyển sang các sân bay lân cận.

Sự trở lại của sân bay Vinh không chỉ mang ý nghĩa khôi phục hoạt động hàng không, đáp ứng mong mỏi của người dân xứ Nghệ mà còn là tín hiệu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và thu hút đầu tư của địa phương trong giai đoạn tới.

