Công an phường Trường Vinh liên tiếp phá 04 vụ trộm, bắt 08 đối tượng

Ngày 15/12/2025, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (sinh năm 1974), trú tại phường Trường Vinh) về việc bị mất trộm xe máy. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/12/2025, chị H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha đến dựng trên vỉa hè đường An Dương Vương (phường Trường Vinh), rồi đi công việc. Đến khoảng 05 giờ 30 phút ngày 12/12/2025, khi quay lại lấy xe thì phát hiện phương tiện đã bị kẻ gian lấy trộm.

Cùng ngày, anh N.D.Đ. (sinh năm 2004), trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An trình báo: khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/12/2025, anh Đ. để xe máy Honda Wave Alpha trước vỉa hè khu nhà trọ trên đường Bạch Liêu rồi vào phòng nghỉ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi ra lấy xe thì phát hiện xe đã bị mất trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Vinh khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn, đồng thời khoanh vùng, xác minh đối tượng nghi vấn.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 15/12/2025, Công an phường bắt giữ 03 đối tượng gồm: T.H.M.N. (sinh năm 2009), trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; N.D.H. (sinh năm 2010) và T.A.L. (sinh năm 2010), cùng trú tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 02 xe máy nói trên cùng một số đồ vật liên quan.

Ba đối tượng T.H.M.N.; N.D.H. và T.A.L. tại Cơ quan Công an

Quá trình đấu tranh cho thấy, dù còn ít tuổi, 03 đối tượng tỏ ra ngoan cố, khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân được xác định do thiếu tiền tiêu xài, nghiện chơi game nên rủ nhau trộm cắp xe máy đem bán lấy tiền.

Cùng ngày, Công an phường liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian trộm cắp xe đạp điện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương xác minh, khoanh vùng đối tượng. Do các vụ việc xảy ra đã lâu, người dân không trình báo ngay nên nhiều dữ liệu camera an ninh bị xóa; thời điểm mất trộm vào giờ cao điểm, lượng người qua lại đông, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

05 đối tượng L.V.T; N.T.H.; N.T.B.N.; N.H.H.K; L.V.T.N. tại Cơ quan Công an

Tuy nhiên, chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến 21 giờ 30 phút ngày 15/12/2025, Công an phường bắt giữ 05 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 02 xe đạp điện, gồm: L.V.T. (SN 2009); N.T.H. (SN 2009); N.T.B.N. (SN 2009); N.H.H.K. (SN 2008); L.V.T.N. (SN 2008), cùng trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Hiện Công an phường Trường Vinh củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua các vụ việc trên, Công an phường Trường Vinh khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản; đối với mô tô, xe máy điện, xe đạp khi để tại khu vực công cộng, chung cư cần gửi vào nơi có người trông giữ, khóa cẩn thận. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác, kịp thời báo ngay cho Công an phường Trường Vinh hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

