Thứ đặc sản "ngũ quý hà thủy" xưa dùng để tiến vua nay ví như một vị thuốc, đi chợ thấy đừng bỏ qua

Cá dầm xanh cũng là một loài cá quý, được nhiều người săn lùng, tìm mua. Cá dầm xanh thường sống ở tầng đáy của sông, nhất là các con sông, con suối của vùng núi Tây Bắc. Cá có miệng dày và có vảy óng ánh màu ửng xanh. Thức ăn của cá dầm xanh là mùn bã hữu cơ, các loại tảo và động vật không xương sống cỡ nhỏ ở đáy sông.

Loài cá đặc sản, cá tiến vua, xưa kia là "ngũ quý hà thủy".

Cá dầm xanh có thịt thơm ngọt, nhất là buồng trứng, xương cá lại mềm. Vì thế mà dù chế biến cá dầm Xanh theo cách thức nào thì cá cũng đều rất ngon mà không có mùi tanh.

Cá dầm xanh thuộc họ cá chép và di cư theo mùa. Đặc biệt, cá có ruột rất dài, gấp 10 lần chiều dài của thân. Do chất lượng thịt thơm ngon nên cá dầm xanh có giá thành khá cao so với những loại cá thông thường khác, khoảng 850.000 đồng/kg.

Loài đặc sản này có bề ngoài khác lạ với cá thông thường bởi có vảy ánh xanh. Cá dầm xanh-cá đặc sản, còn gọi cá tiến vua là một loài cá thuộc họ cá chép được mệnh danh là "ngũ quý hà thủy", tức là 5 loài cá quý hiếm.

Đây là một trong những loài cá quý hiếm cũng bởi chất lượng thịt thơm ngọt, xương mềm, nhất là bộ trứng bùi ngầy ngậy rất hấp dẫn. Đặc biệt, ngay từ khi còn nhỏ như đầu ngón tay, thịt cá dầm xanh đã có hương vị rất riêng. Chúng có thể phát triển lên đến trọng lượng 6 – 7kg.

Toàn thân cá có vảy óng ánh màu xanh. Chúng gây ấn tượng với cái miệng rất dày, trề ra nhìn khá xấu xí. Chính bởi đặc điểm này mà nhiều người đã nhầm lẫn cá dầm xanh với cá anh vũ. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy thấy cá anh vũ có môi dưới dày hơn và phần vây ánh đỏ. Bên cạnh đó, cá dầm xanh thường có nhiều ở các sông, vì thế giá cả cũng rẻ hơn so với cá anh vũ.

Loài cá quý hiếm này chỉ ăn rong rêu và khoáng sa ở các tảng đá dưới lòng sông, lòng suối cho nên rất khó để câu. Thông thường, người dân chỉ có cách quăng lưới mới bắt được loại cá này. Cá dầm xanh rất khỏe. Khi bị bắt, chúng có thể xé toang lưới, thậm chí kéo lưới đi lung tung để tìm hướng chạy thoát thân.

Món cá nướng: Dù chế biến theo cách thức nào thì thịt cá cũng rất ngon mà không có mùi tanh. Tuy nhiên, khi lên vùng cao Tây Bắc, du khách có thể dễ dàng nhận thấy, món cá nướng được coi là đặc biệt và hấp dẫn hơn cả. Cá nướng không đòi hỏi những dụng cụ như xoong, nồi mà chỉ cần 1 con dao cùng chút nguyên liệu để nêm nếm và vài thanh nứa tươi là đã có thể bắt tay vào chế biến.

Sau khi làm sạch cá, người ta đem ướp với các loại gia vị như gừng, xả, ớt tươi, rau mùi, rau thơm, hành tươi, húng… Nhưng món ăn này nhất thiết không được thiếu mắc khén, một loại gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Tiếp đến, đầu bếp sẽ gập đôi cá lại, cho vào một đoạn tre để kẹp chặt rồi nướng trên than củi, trở đều tay cho tới khi cá được nướng chín vàng ruộm 2 bên và thơm nức mũi.

Nộm cá dầm xanh: Đây là món ăn thơm lừng mùi mắc khén và lá rừng, hòa với vị ngọt từ thịt cá tươi. Thêm vào đó, vị chua chua cay cay càng kích thích vị giác, khiến người ăn không khỏi xuýt xoa.

Gỏi cá cá dầm xanh thơm ngon: Một trong những cách thưởng thức trọn vẹn hương vị thơm ngọt tự nhiên của loài cá này là ăn thịt cá tươi sống được cắt lát mỏng, gói cùng một số loại rau sống.

Nguyên liệu của gỏi cá dầm xanh gồm cá dầm xanh tươi, lá tía tô và lá cải xanh. Toàn thân cá có vảy óng ánh đẹp mắt. Dù chế biến theo cách thức nào thì thịt cá cũng rất ngon mà không có mùi tanh do sống ở những nơi có nguồn nước tự nhiên trong lành và sạch sẽ. Rau cải xanh và lá tía tô cũng là nguyên liệu không thể thiếu khi ăn món gỏi cá này.

Qua bàn tay tài hoa của người đầu bếp, từng miếng cá được thái mỏng khéo léo, trắng hồng, giòn sần sật, thanh mát mà không hề bị tanh. Có thể nhúng thịt cá qua nước cốt chanh để làm tái thịt, không bị quá sống, sau đó gói ghém cùng rau cải xanh và tía tô và chấm cùng xì dầu, mù tạt.

