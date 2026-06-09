Xử phạt nữ du khách kể chuyện "gặp ma" khi đi du lịch Ninh Bình

Ngày 9-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã xác minh, làm rõ thông tin sự việc một nữ du khách đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội kể chuyện "gặp ma" gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Nữ du khách bị xử phạt 7,5 triệu đồng về thông tin sai sự thật việc "gặp ma" khi đi du lịch Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngay sau khi có chỉ đạo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra xác minh, xác định người đăng tải chuyện tâm linh bị "ma ám" là chị L.Q.A. (ngụ TP Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra, xác định trong quá trình đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, nữ du khách này đã sử dụng tài khoản Threads mang tên "Netolatone" đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí như người này đi đến đâu cũng cảm nhận có cái gì đó đi theo mình; bỗng dưng xe đang chạy thì chết máy; âm thanh bất thường…

Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích, hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều.

Làm việc với cơ quan công an, L.Q.A. thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện "gặp ma" khi tham quan, du lịch tại Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải không có căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung do L.Q.A. tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với tài xế chở chị A. và người này xác nhận không có sự việc xe hỏng, không có sự việc tài xế đuổi nữ du khách xuống xe và không có chuyện ngồi cùng nữ du khách chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải.

Bên cạnh đó, một số tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ, gọi cho mẹ người yêu cũ để tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện là hoàn toàn không có thật.

Sau khi làm rõ các nội dung sự việc đăng tải các thông tin sai sự thật, L.Q.A. đã gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm câu kéo tương tác, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động