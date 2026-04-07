Sản vật tiến vua có giá vài triệu đồng/kg được dân địa phương gọi là "vị thần" của các món nước

Quảng Ninh không chỉ được biết đến là địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn thu hút đông đảo du khách ghé thăm mỗi năm nhờ nền ẩm thực phong phú, có nhiều đặc sản độc lạ, thơm ngon. Một trong số đó không thể không kể đến sá sùng – loài hải sản đắt đỏ, mang giá trị dinh dưỡng cao, đắt đỏ ngang ngửa vàng ròng.

Chỉ cần vài cá thể khô thả vào nồi nước dùng, toàn bộ tinh túy sẽ được tiết ra tạo nên vị ngọt thanh tao mà không loại mì chính nào sánh kịp. Đây chính là sá sùng, loại "địa sâm" quý giá ẩn mình dưới những bãi cát ven biển Quảng Ninh.

Sá sùng có ngoại hình khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy phải e dè bởi thân hình dài thòng, trơn bóng và chuyển động lúc nhúc rất giống loài giun đất. Khi còn tươi, chúng có màu hồng nhạt, thân mềm nhũn nhưng bên trong lại là khối cơ bắp săn chắc, mang theo vị mặn mòi đặc trưng của đại dương.

Loại sinh vật này thường sống trong các hang sâu dưới cát từ 10 đến 30cm tại những bãi bồi thủy triều lên xuống. Chính môi trường sống đặc thù này đã tạo nên một loại thịt dai giòn sần sật, ẩn chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao với 18 loại axit amin quý giá, xứng danh là "nhân sâm của đất trời". Mùa sá sùng vào khoảng tháng 3 đến tháng 7 hàng năm. Để thu hoạch được sản vật này, người dân địa phương phải đi khi thủy triều rút bớt, dùng dụng cụ chuyên dụng mới bắt được.

Sá sùng có thể nấu cháo. Cũng có thể xào mặn, hoặc dùng làm món nhậu đều rất ngon.

Sá sùng có hai loại là sá sùng tươi và sá sùng khô, được chế biến và ăn theo nhiều cách khác nhau. Nếu sá sùng tươi có độ mềm, dai giòn, thường được chế biến thành các món ngon như xào su hào, nấu canh, nấu cháo,… thì sá sùng khô lại hấp dẫn bởi độ giòn rụm, có thể bảo quản và sử dụng trong thời gian dài.

Dù sở hữu mức giá "chát" đến khó tin, sức hút của sá sùng chưa bao giờ hạ nhiệt trên thị trường ẩm thực cao cấp. Hiện nay, sá sùng khô loại thượng hạng thường xuyên được giao dịch ở mức từ 5.500.000 đến 6.000.000 đồng/kg. Sở dĩ có mức giá kỷ lục này là bởi quy trình khai thác hoàn toàn thủ công và vô cùng vất vả.

Sá sùng thường sống dưới hang sâu từ 10 - 30cm tại những bãi bồi.

Ngư dân phải thức dậy từ rạng sáng khi thủy triều vừa rút, dùng kỹ thuật đào bới điêu luyện để bắt được chúng mà không làm đứt gãy thân. Chỉ cần một vết xước nhỏ khiến ruột bị lòi ra, sá sùng sẽ mất giá ngay lập tức. Đặc biệt, để có được 1kg khô thành phẩm, người thợ phải thu hoạch tới 10 đến 12kg sá sùng tươi, sau đó trải qua công đoạn lộn ngược thân để rửa sạch từng hạt cát li ti bên trong trước khi đem sấy.

Trong giới sành ăn, sá sùng được mệnh danh là "vị thần" của nước dùng. Từ hàng trăm năm trước, đây chính là bí quyết tạo nên vị ngọt sâu, thanh tao cho nước phở Hà Nội truyền thống mà không cần đến xương ống hay bột ngọt. Chỉ cần nướng sơ vài con sá sùng khô rồi thả vào nồi canh, hương vị sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn, ngọt lịm ở hậu vị và thơm nức mũi.

Đối với giới đại gia, việc sở hữu sá sùng trong tủ bếp không chỉ để tẩm bổ, tăng cường sinh lực mà còn là cách khẳng định đẳng cấp. Những thớ thịt giòn sần sật sau khi chế biến khéo léo mang lại trải nghiệm ẩm thực vô cùng tinh tế, khiến những thực khách khó tính nhất cũng phải ngả mũ thán phục.

Tuy được bán với giá thành cao, nhưng sá sùng vẫn là đặc sản được nhiều thực khách săn đón, chấp nhận chi tới vài triệu đồng để tìm mua. Thậm chí khách muốn mua phải đặt hàng trước cả tháng, tại nhiều điểm bán ở Quảng Ninh thường xuyên trong tình trạng hết sá sùng để bán.

Hiện nay, ngoài được bày bán và phục vụ thực khách thưởng thức trực tiếp tại nhiều quán ăn, nhà hàng ở Quảng Ninh, sá sùng còn được đóng gói, hút chân không, vận chuyển tới nhiều tỉnh thành khắp cả nước, trở thành thức quà đặc sản đắt đỏ được nhiều thực khách yêu thích.

Tác giả: Hương Giang (theo phunumoi, baophunuthudo)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn