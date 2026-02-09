Nhiều loại 'sản vật tiến vua' được biến thành quà Tết sang trọng, hút khách

Nông dân thu hái bưởi đỏ làm quà biếu Tết - Ảnh: P.SƠN

Tất bật với những túi quà Tết từ sản phẩm sâm nam núi Dành (Tân Yên, Bắc Giang) đang xếp cho khách, bà Giáp Thị Ngọc Chung - Giám đốc Công ty TNHH Sâm Tổ Núi Dành - cho biết năm nay lượng đơn đặt hàng tăng đột biến, lên tới vài nghìn đơn và gấp 2-3 lần so với năm trước, nên công nhân gần như không nghỉ.

"Cháy hàng" sản vật

Những năm gần đây, bưởi đỏ tiến vua đã được tỉnh Thanh Hóa khôi phục cho vườn trồng rộng lớn tại làng Luận Văn ở xã Lam Sơn và năm nào cũng đắt hàng. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH Nông nghiệp hiện đại Lam Sơn Sao Vàng, cho biết đến nay đã bị quá tải đơn hàng bưởi đỏ đối với các quả loại 1, có giá 500.000 - 1 triệu đồng/cặp.

Tuy nhiên theo bà Hương, tỉ lệ những quả bưởi tròn đều, đồng màu đỏ tươi và đều múi rất thấp, mỗi vườn chỉ chiếm 10-20%, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, nên gần như năm nào cũng không có đủ hàng để bán theo nhu cầu đặt hàng. Phân loại sản phẩm vừa mới thu hái tại vườn, bà Hương cho biết những quả bưởi loại 1 do đạt tỉ lệ rất ít, nên thường có khách đặt hàng trước từ đầu quý 4.

Đến cuối tháng 11, tháng 12 nhà vườn tiếp nhận thêm những đơn hàng cho các sản phẩm loại 2, với mức giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/quả, đã có những đơn hàng lên tới cả nghìn hộp.

Bưởi đỏ tại Lam Sơn - Thanh Hóa từng nổi tiếng là loại quả tiến vua, năm 2005 được UBND tỉnh Thanh Hóa khôi phục và phát triển cây ăn đặc sản và trở thành thương hiệu trái cây đặc sản mỗi dịp Tết.

"Bưởi đỏ tiến vua thu hút khách hàng bởi khi vào độ chín, lớp vỏ chuyển sang màu đỏ, ánh lên sắc son trầm ấm như không gian Tết. Quả bưởi đỏ vì thế được xem là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng, nên rất được thị trường đón nhận và đặt hàng từ trước Tết", bà Hương nói và cho biết việc khôi phục sản vật này giúp làm giàu cho nhiều nông dân.

Bận rộn vào đợt cao điểm Tết, ông Lê Quang Thắng, Giám đốc HTX gà Đông Tảo (Hưng Yên), cho biết dự kiến năm nay sẽ đưa ra thị trường đối với gà biếu là 1.200 con và gà thịt thương phẩm là 5.000 con, với giá gà biếu là 1,5 - 2 triệu/con (khoảng từ 4 - 5,5kg) và gà thịt 200.000 - 250.000 đồng/kg. Ngoài ra còn có sản phẩm gà ủ muối khoảng 1.000 con và giò gà lên tới 4-5 tấn cũng như là gà sống cấp đông.

Theo ông Thắng, gà Đông Tảo của HTX được nuôi thả tự nhiên, dài ngày ở vườn lên tới 1 năm tuổi, cho ăn thức ăn hữu cơ, đạt chứng nhận OCOP 4 sao và áp dụng quy trình VietGAP trong chăn nuôi. Vì thế, thịt gà ngon, giòn và dai hơn, với đặc điểm nổi bật là có cặp chân to lớn, xù xì như vảy rồng.

Đây được xem là vua của các loại gà, một giống gà quý hiếm làm đặc sản tiến vua thời xưa. Do vậy các sản phẩm gà Đông Tảo được nhiều người "săn mua" để làm quà biếu và thưởng thức vào dịp Tết.

Sản phẩm sâm dâng vua Tự Đức được phát triển thành những sản phẩm chế biến giá trị cao - Ảnh: P.SƠN

Thay áo mới cho sản vật truyền thống

Từng là đặc sản tiến vua dưới thời vua Tự Đức, những sản phẩm sâm truyền thống đã được thiết kế là những set quà Tết có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, sắp xếp khéo léo trong những hộp giấy với mẫu mã thiết kế, bao bì bắt mắt.

Theo bà Chung, trong ngày Tết, tặng sâm không chỉ là tặng lời chúc sức khỏe, trường thọ, mà còn là gửi gắm sự trân trọng với giá trị Việt, những sản vật được nuôi dưỡng từ đất đai và văn hóa người Việt.

Vì vậy dù thương hiệu Sâm Tổ Núi Dành mới chỉ ra mắt thị trường được khoảng 3 năm nay, nhưng mỗi năm thị trường đều đón nhận rất tích cực khi lượng đặt hàng tăng mạnh.

Sau năm đầu thử nghiệm những set quà Tết giá rẻ, chủ yếu là sâm tươi, sâm ngâm rượu để "thăm dò khách hàng", năm nay công ty tung ra thị trường các sản phẩm sâm ngâm mật ong, trà nụ hoa sâm, sâm sấy khô, sâm tươi hầm gà, trà túi lọc sâm, cao sâm...

Theo bà Chung, sự đón nhận của khách hàng cho thấy việc lựa chọn trở về quê hương phát triển sản phẩm sâm Nam Núi Dành là đúng đắn.

Thay vì được đựng trong chai, lọ bình thường hay trong các túi zip rất thô sơ như trước, các sản phẩm sâm Nam Núi Dành đã được đầu tư bao bì, mẫu mã. Không chỉ là củ sâm tươi mà còn là các sản phẩm chế biến, sấy khô... rất tiện dụng cho người dùng. Nhờ đó nâng cao được giá trị sản phẩm, giúp người trồng sâm có thêm thu nhập.

"Từ sản phẩm rất thuần nông, mộc bản đã được người dùng đón nhận tích cực, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và ưu tiên sử dụng sản phẩm do người Việt làm ra, thay vì các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Dù vậy lượng tiêu thụ vẫn chỉ chiếm phần nhỏ so với năng lực của vùng trồng nên chúng tôi mong được hỗ trợ trong khâu chế biến, thiết kế mẫu mã, bao bì và tiếp thị nhiều hơn tới khách hàng" - bà Chung bày tỏ.

Trong khi đó, theo ông Dương Văn Tuấn, phụ trách phòng kinh doanh của Công ty CP Ong Tam Đảo, doanh nghiệp này cũng đã đưa ra những sản phẩm đa dạng làm thành những set quà biếu mùa Tết.

Các set quà được tuyển chọn từ những dòng sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp này như mật ong hoa rừng, mật ong Tam Đảo đặc biệt, mật ong kết hợp thảo dược (mật ong curcumin, mật ong chanh dây, mật ong quất gừng sả, mật ong gừng), rượu mơ mật ong Mota Honey, "mứt gừng nhà ong"...

Tác giả: Ngọc An