Nghệ An lại 'lỗi hẹn' với lò hỏa táng dù đã hai lần quy hoạch

Nhiều phần mộ nằm xen lẫn giữa khu dân cư ở phường Trường Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 10-4, thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc quy hoạch, xây dựng nghĩa trang ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (cũ) và xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (cũ).

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất dừng thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu.

UBND tỉnh Nghệ An giao cho các sở, ban ngành tiếp tục lập, điều chỉnh quy hoạch, các vị trí nghĩa trang, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến việc xây dựng lò hỏa táng cho người đã qua đời ở Nghệ An đang được dư luận quan tâm.

Trả lời Tuổi Trẻ Online tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng quý 1-2026 của tỉnh Nghệ An, đại diện Sở Xây dựng Nghệ An thông tin quy hoạch cơ sở hỏa táng ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (cũ) đã tạm dừng.

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên tỉnh phân cấp, đang giao cho các địa phương quy hoạch, lựa chọn địa điểm để xây dựng nghĩa trang có lò hỏa táng.

Nghệ An là tỉnh có dân số gần 4 triệu người. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có cơ sở hỏa táng, trong đó hai tỉnh lân cận là Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã được đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng và nghĩa trang sinh thái hoạt động hiệu quả.

Công tác quy hoạch nghĩa trang tại Nghệ An chưa được quan tâm đúng mức, hầu hết là tự phát, chưa có quy hoạch bài bản và chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân.

Do đó việc triển khai xây dựng dự án nghĩa trang theo mô hình công viên sinh thái vĩnh hằng, với hình thức mai táng gồm: hỏa táng, cát táng, di chuyển và quy tập… là hết sức cần thiết và cấp bách.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện nay tỉnh Nghệ An chưa có cơ sở hỏa táng. Những người qua đời ở Nghệ An phải đưa qua tỉnh Hà Tĩnh hoặc Thanh Hóa để hỏa táng, với chi phí trọn gói từ 25-35 triệu đồng.

Vào tháng 8-2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định bãi bỏ các văn bản pháp lý do UBND tỉnh ban hành liên quan tới dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên có tổng mức đầu tư 465 tỉ đồng.

Tiếp đó trong hồ sơ cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (cũ) được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, nghĩa trang này có quy mô 60ha. Hình thức an táng tại nghĩa trang: cát táng, hỏa táng, di chuyển và quy tập theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt.

Dự án được quy hoạch lắp đặt lò hỏa táng có công nghệ đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Việt Nam và châu Âu.

Ban đầu dự án này dự kiến được xây dựng và hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất kể từ tháng 5-2025.

Tuy nhiên quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư, người dân không đồng ý việc xây dựng lò hỏa táng ở xã Diễn Lợi vì băn khoăn, lo lắng về ô nhiễm trong tương lai.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ