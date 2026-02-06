Thông tin sai sự thật về việc “3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc”

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung: “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”. Các bài viết này mô tả chi tiết tên tuổi, cấp bậc các cán bộ, nguyên nhân vụ tai nạn và đính kèm hình ảnh xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng, khiến nhiều người lầm tưởng sự việc vừa mới xảy ra.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trên là thất thiệt. Hình ảnh và thông tin được sử dụng thực chất liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đã được các cơ quan báo chí chính thống đưa tin đầy đủ tại thời điểm đó.

Việc cố tình “đào lại” vụ việc cũ, thay đổi mốc thời gian và khẳng định xảy ra vào đầu năm 2026 là hành vi câu view, phát tán thông tin sai sự thật, gây nhiễu loạn dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh, làm rõ các tài khoản liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử phạt theo quy định của Luật An ninh mạng.

Người dân nên theo dõi, cập nhật thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng để bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: Báo VOV