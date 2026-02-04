CSGT bị tông t.ử v.o.n.g khi đang kiểm tra xe tải

Khoảng 11h30, trên quốc lộ 1B đoạn qua phường Cao Ngạn, tỉnh Thái Nguyên, hướng đi cầu Cao Ngạn, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm việc với chủ xe tải thùng biển Hưng Yên thì bị chiếc xe ben phía sau lao tới tông trúng.

Xe ben tông tiếp vào đuôi xe tải mới dừng lại. Chiến sĩ CSGT tử vong tại chỗ, chủ xe tải nguy kịch.

Tại hiện trường, đầu xe tải lao đâm vào gốc cây, trong khi chiếc xe ben quay ngang chắn gần hết lòng đường, vỡ phần đầu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đã đỗ sát lề đường, bên ngoài vẫn còn một làn để cho các xe khác di chuyển. Camera hành trình ghi lại cho thấy xe ben đánh lái vượt một xe tải phía trước thì gây ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 4/2. Ảnh: Phong Bùi

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Quốc lộ 1B dài 135 km, điểm đầu giao với quốc lộ 1A và 4A thuộc tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại đảo tròn Tân Long ở Thái Nguyên.

