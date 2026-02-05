Cục CSGT ra thông báo nóng: Hàng chục triệu tài xế có thể làm việc này ngay hôm nay

Cục CSGT vừa bổ sung tiện ích khai báo tình trạng phương tiện trên VNeTraffic để giúp người dân thuận tiện trong việc kết nối thông tin phương tiện do mình đứng tên chủ xe với Cơ quan đăng ký xe.

Theo đó, các chủ phương tiện có thể gửi yêu cầu xóa xe đã bán, cho tặng, xe lạ trên VNeTraffic.

Đối với người có phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ) hoặc bị mất cắp (nhưng chưa trình báo) mà đã có tài khoản VNeTraffic (mức độ 2) thực hiện các bước sau:

Hệ thống sẽ cập nhật tình trạng phương tiện và sau khi soát xét sẽ có thông báo cho chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các thủ tục đối với phương tiện (thu hồi biển số, đăng ký xe …) theo quy định.

Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới