Làm rõ quy định lập chốt trong vụ tai nạn ở Thái Nguyên: Cục CSGT lên tiếng

Khi tổ chức lực lượng kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông, phải sử dụng camera được trang bị để ghi hình hoạt động kiểm soát của Tổ Cảnh sát giao thông. Kiểm soát vào buổi tối, ban đêm phải có đèn chiếu sáng và bảo bảo đủ ánh sáng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở Thái Nguyên.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h35' (ngày 4/2) tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, thì tối cùng ngày, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về vị trí đặt chốt kiểm soát của tổ công tác. Sau vụ tai nạn đã xuất hiện ý kiến cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của lực lượng CSGT chưa đúng quy định.



VietNamNet dẫn thông tin từ Cục CSGT, đối chiếu với hiện trường vụ việc, hình ảnh từ các clip ghi nhận vụ việc có thể thấy việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT CAT Thái Nguyên là đúng quy định. Chốt kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT CA tỉnh Thái Nguyên. Đoạn đường tổ chức kiểm soát thẳng, thoáng không vật cản che khuất tầm nhìn; Đường có dải phân cách cứng giữa, chia thành 02 chiều đường, mỗi bên có 02 làn đường (mỗi làn rộng 3,5m), có lề đường (do vậy không thể nói là đường hẹp được). Xe ô tô tuần tra kiểm soát CSGT đỗ sát lề đường bên phải, có đặt 02 chóp nón cách sau xe để cảnh báo và hình thành khu vực thực thi công vụ. CSGT dừng xe để kiểm soát sát lề đường bên phải và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác.

Khoảnh khắc xảy ra va chạm.

Báo CAND thông tin vào 11h35' (ngày 4/2), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Km 143+350 Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.

Lúc này, ô tô tải biển kiểm soát 20C–211.76 do Trần Đức V. (SN 2003, trú tại tổ 34, phường Quan Triều) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội, đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến va chạm, khiến Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường...

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với tài xế Trần Đức V. (Nguồn: Báo CAND)

Hương Trà (T/H)

