Cấm đường từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 30/9 để tổ chức Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh

Thời gian thực hiện cấm đường bắt đầu từ 19 giờ 00 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 30/9/2023.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Vinh triển khai phương án cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

Đồng thời, giao Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thông báo nội dung cấm đường và phương án phân luồng giao thông trên kênh NTV; UBND thành phố Vinh chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và thực hiện..

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn