Loại rau quen trên mâm cơm gia đình là 'thuốc bổ' cho hệ tiêu hóa, tim

Cải thìa là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, xuất hiện từ những món xào, canh đến lẩu. Dù thường được xem là rau ăn kèm, theo các chuyên gia chia sẻ trên Times of Inida, cải thìa thực tế thuộc nhóm rau họ cải giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Ổn định đường tiêu hóa

Với hệ tiêu hóa, cải thìa hỗ trợ hoạt động của hệ vi sinh đường ruột. Một nghiên cứu công bố năm 2025 cho thấy vitamin C trong cải thìa có thể thúc đẩy quá trình lên men các carbohydrate phức hợp của vi khuẩn có lợi trong ruột.

Quá trình này giúp giảm phản ứng viêm, hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào thành ruột và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Các chất trung gian gây viêm như IL-1β, IL-6 và TNF-α được ghi nhận giảm xuống, đồng thời hàng rào bảo vệ ruột được cải thiện.

Trước đó, nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ cũng cho thấy việc bổ sung rau họ cải, trong đó có cải thìa, có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột theo hướng có lợi, tăng các vi khuẩn tạo axit béo chuỗi ngắn. Đây là yếu tố giúp giảm đầy hơi, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì môi trường tiêu hóa ổn định.

Tốt cho xương

Cải thìa cũng đóng góp cho sức khỏe xương nhờ chứa canxi và vitamin K. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Viện Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NIH), cải thìa tươi cung cấp khoảng 6% nhu cầu canxi và gần 27% nhu cầu vitamin K mỗi ngày, bên cạnh sắt, phốt pho, magiê và kẽm.

Các vi chất này tham gia vào quá trình tái tạo xương và hình thành mô liên kết. Tổng quan khoa học năm 2020 cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên rau lá xanh giàu vitamin K giúp cải thiện chuyển hóa xương ở người trưởng thành, từ đó góp phần giảm nguy cơ loãng xương theo tuổi.

Tác dụng tích cực với tim mạch

Đối với tim mạch, cải thìa cho thấy những tác động tích cực thông qua cơ chế chuyển hóa lipid. Nghiên cứu đăng trên Food & Function năm 2020 ghi nhận rằng khi động vật ăn chế độ nhiều chất béo được bổ sung 5-7% cải thìa, các chỉ số cholesterol toàn phần, triglyceride và LDL giảm, trong khi HDL tăng.

Một số hợp chất trong cải thìa còn ảnh hưởng đến biểu hiện gene liên quan đến chuyển hóa chất béo, giúp cải thiện cân bằng mỡ máu. Ngoài ra, kali, canxi và magiê trong loại rau này hỗ trợ điều hòa huyết áp, còn folate góp phần kiểm soát nồng độ homocysteine - yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.

