Cấm đường từ 3 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 09/6 để tổ chức giải marathon Nghệ An năm 2024 "Hành trình về Làng Sen"

Cụ thể, UBND tỉnh tổ chức phân luồng, triển khai rào an ninh, cone nhựa phân làn, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ phương tiện phục vụ giải và xe ưu tiên theo quy định) đi vào tuyến đường từ Khu Di tích Kim Liên theo đường Xô Viết, xã Kim Liên - Rẽ phải ra Quốc lộ 46 (tại Km23+200 trái tuyến) - Rẽ trái vào tuyến ĐT.539 (tại Km7+300 phải tuyến) qua Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - Rẽ trái vào Quốc lộ 46B (tại Km 8+150 phải tuyến), theo tuyến QL.46B - Rẽ phải vào ĐT.542E (tại Km19+180 phải tuyến) – Rẽ trái vào đường trục Vinh - Hưng Tây (Đường 72m) - Rẽ trái vào đường Dân Chủ (KCN VSIP) - Rẽ trái vào đường Hữu Nghị (KCN VSIP) - Rẽ phải theo đường Quốc lộ 46B (Đường Đặng Thai Mai) - Cầu vượt Quán Bánh - Ngã tư sân bay Vinh - Rẽ phải vào đường đại lộ V.I.Lê-nin - Rẽ trái vào đường giao thông Vinh - Cửa Lò (ĐT.535B) - Rẽ phải vào đường Bình Minh theo tuyến Quốc lộ 46C đến Km2+00 quay đầu theo hướng đường Bình Minh và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Thời gian thực hiện cấm đường bắt đầu từ 3 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 09/6/2024 (tùy theo tình hình thực tế của từng cung đường thi đấu, Ban tổ chức giải chủ động điều chỉnh mở đường cho các phương tiện tham gia giao thông hoạt động sau khi vận động viên cuối cùng qua hết cung đường trên tuyến).

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành, thị xã: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Vinh, Cửa Lò triển khai phương án cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; căn cứ tình hình thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

Đồng thời, giao Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh thông báo nội dung cấm đường và phương án phân luồng giao thông trên kênh NTV; UBND huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện thông báo nội dung cấm đường trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện.

Tác giả: Kim Oanh (t/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn