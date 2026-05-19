Kim Liên tháng 5, nơi triệu người tìm về quê Bác

Đường về xã Kim Liên, Nghệ An những ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) rợp cờ hoa, đón người con muôn nẻo quê hương khắp mọi miền Tổ quốc - Ảnh: DOÃN HÒA
Quê Bác dịp tháng Năm thơm ngát hương sen. Những năm qua, chính quyền địa phương đã bảo tồn, mở rộng diện tích trồng sen tạo cảnh quan du lịch và phát triển các sản phẩm làm từ sen - Ảnh: DOÃN HÒA
Khu Di tích quốc gia đặc biệT Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cách thành phố Vinh (cũ) khoảng 13km. Năm 1979, Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là một trong những khu du lịch trọng điểm quốc gia, một trong bốn khu di tích quan trọng bậc nhất về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: DOÃN HÒA
Đến với di tích Làng Sen, du khách ghé thăm nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngôi nhà này là món quà mà nhân dân Làng Sen xây dựng để mừng nhân dịp ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng - Ảnh: DOÃN HÒA
Quê ngoại Hoàng Trù. Sau lũy tre xanh bình dị, dưới những ngôi nhà tranh mái lá nhuốm màu thời gian được bao quanh bởi rặng hàng rào dâm bụt là những kỷ vật thân thương đã gắn với một thời niên thiếu của Bác - Ảnh: DOÃN HÒA
Những hiện vật ở quê ngoại, quê nội Bác Hồ được gìn giữ cẩn thận - Ảnh: DOÃN HÒA
Để những mái nhà tranh ở quê Bác vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi như thuở xưa là tâm huyết của Đội lợp tranh quê Bác suốt hàng chục năm qua - Ảnh: Ban Quản lý khu di tích đặc biệt Kim Liên
Bước vào khu di tích, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên vẻ bình yên, mộc mạc của làng quê xứ Nghệ xưa với mái nhà tranh, hàng cau trước ngõ, luống lạc, ruộng khoai…Trong ảnh là cán bộ Ban Quản lý Khu di tích đặc biệt Kim Liên làm vụ khoai mới - Ảnh: Ban Quản lý Khu di tích đặc biệt Kim Liên
Đoàn khách nước ngoài tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2025, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hơn 88.000 đoàn với gần 1,65 triệu lượt khách tham quan; trong đó có hàng nghìn lượt khách quốc tế đến từ 41 quốc gia - Ảnh: DOÃN HÒA
Công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang và khôi phục lại dòng suối tự nhiên hiện hữu tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Công trình được tạo nên từ 9 tầng nước liên hoàn. Chín tầng nước biểu tượng cho 9 chữ cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái - Ảnh: DOÃN HÒA
Mảnh đất Kim Liên đổi mới, phát triển từng ngày. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Kim Liên đạt trên 8,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm. Trong định hướng phát triển mới, xã Kim Liên đang tập trung xây dựng trở thành xã nông thôn mới hiện đại, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ song hành cùng nhịp phát triển hôm nay - Ảnh: PHAN CẢNH
Tác giả: Doãn Hòa
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ