Những tỉnh thành sắp có sân bay mới

Đồng Nai – Sân bay Long Thành

Đây là dự án hàng không lớn nhất Việt Nam hiện nay. Sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang được thi công với mục tiêu đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026. Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ hồi tháng 5/2026, dự án phải hoàn thành đúng tiến độ để trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất cả nước.

Khi hoàn thành toàn bộ, Long Thành được quy hoạch công suất tới 100 triệu hành khách mỗi năm, cạnh tranh với các trung tâm hàng không lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Bắc Ninh - Sân bay Gia Bình

Sân bay quốc tế Gia Bình khởi công giai đoạn đầu từ cuối năm 2024 và hiện được triển khai với tốc độ rất nhanh để kịp phục vụ các mục tiêu phát triển của vùng Thủ đô trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch điều chỉnh mới nhất, Gia Bình được nâng cấp thành sân bay quốc tế lưỡng dụng thay vì chỉ là sân bay chuyên dùng như kế hoạch ban đầu. Nhiều hạng mục hạ tầng, kết nối giao thông và logistics quanh sân bay đang được thúc đẩy đồng thời. Dự án cũng được định hướng khai thác trong giai đoạn 2026–2027.

Việc xây dựng Gia Bình được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm tải cho Nội Bài, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho tam giác công nghiệp Bắc Ninh - Bắc Giang - Hải Dương, nơi đang tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ và sản xuất lớn nhất miền Bắc hiện nay.

Quảng Trị – Sân bay Quảng Trị

Dự án sân bay Quảng Trị triển khai theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng. Cuối tháng 12/2023, tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự án PPP cho Liên danh T&T Group – CIENCO4.

Theo thông tin mới nhất, Bộ Xây dựng hiện đang đề xuất nâng quy mô sân bay từ cấp 4C lên 4E để có thể tiếp nhận các dòng máy bay lớn hơn.

Sau sáp nhập hành chính, Quảng Trị cũng trở thành một trong số ít các địa phương sở hữu hai sân bay dân dụng gồm Đồng Hới và Quảng Trị.

Lâm Đồng – Sân bay Phan Thiết

Tháng 4/2026 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng.

Tọa lạc tại phường Mũi Né, dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết với tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, diện tích gần 75 ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E - cấp độ cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm ở giai đoạn 1.

Lào Cai – Sân bay Sa Pa

Sân bay Sa Pa đang được thúc đẩy mạnh nhằm mở cửa hàng không cho vùng Tây Bắc. Dự án Cảng hàng không Sa Pa hiện đang trong quá trình chuẩn bị triển khai các hạng mục chính. Dù đã được động thổ và tiến hành giải phóng mặt bằng, việc thi công các hạng mục trọng điểm vẫn chưa có tín hiệu mới.

Khi đi vào hoạt động, sân bay này được kỳ vọng giúp du lịch Sa Pa tăng trưởng mạnh hơn nhờ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các đô thị lớn.

Lai Châu – Sân bay Lai Châu

Lai Châu là địa phương vùng cao đang được quy hoạch sân bay mới để cải thiện khả năng kết nối. Theo quy hoạch quốc gia, sân bay Lai Châu có công suất ban đầu khoảng 500.000 khách mỗi năm và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án được xem là hạ tầng chiến lược giúp khu vực Tây Bắc giảm tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ.

Ngoài các dự án đã triển khai thực tế, nhiều địa phương khác cũng đang đề xuất sân bay mới để đón đầu du lịch và logistics.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 32 sân bay, gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không quốc nội. Tổng diện tích đất dành cho hệ thống cảng hàng không dự kiến khoảng 26.025 ha. Danh sách 15 sân bay quốc tế đến năm 2030 gồm: Nội Bài, Gia Bình, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc. Trong khi đó, 17 sân bay quốc nội gồm Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Biên Hòa, Thành Sơn và Thổ Chu.

Tác giả: Anh Nhi

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn