Nghệ An: VSIP là nhà đầu tư thực hiện KCN Thọ Lộc giai đoạn 2

Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 2).

Theo đó, Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Dự án thuộc Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, được triển khai tại xã Tân Châu với quy mô gần 80 ha.

KCN Thọ Lộc giai đoạn 2 đang được đầu tư hạ tầng. Ảnh: Minh họa

Tổng vốn đầu tư của dự án là 688 tỷ đồng, tương đương khoảng 26,5 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15% tổng vốn đầu tư, tương ứng hơn 103,2 tỷ đồng; phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn vay, vốn ứng trước của khách hàng và doanh thu tái đầu tư.

Theo Quyết định, Công ty TNHH VSIP Nghệ An cũng có trách nhiệm dành tối thiểu 5 ha đất công nghiệp hoặc ít nhất 3% diện tích đất công nghiệp của dự án để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thuê, thuê lại theo quy định hiện hành.

Nhà đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng dự án, đưa dự án vào hoạt động khi đảm bảo các điều kiện và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dự án với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, mở rộng quỹ đất công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ đăng ký, từ quý II/2026 đến quý I/2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, môi trường, phòng cháy chữa cháy và thiết kế xây dựng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện trong năm 2027. Giai đoạn thi công xây dựng và hoàn thiện hạ tầng được triển khai từ quý II/2027 đến quý II/2030.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn