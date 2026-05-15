Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tình hình sản xuất, thu hoạch lúa Xuân tại các xã: Kim Liên, Đại Huệ và phường Vinh Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp kiểm tra độ chắc, chất lượng hạt lúa tại cánh đồng mẫu lớn ở xã Kim Liên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác trò chuyện, động viên bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ Xuân

Đến thời điểm kiểm tra, xã Kim Liên đã thu hoạch được 50% diện tích. Cánh đồng lúa sau khi thu hoạch sạch gốc rạ, sẵn sàng cho công tác làm đất và xuống giống vụ mới theo đúng kế hoạch của ngành nông nghiệp

Tại xã Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng các thành viên trong đoàn công tác ghi nhận kết quả sản xuất ấn tượng khi tổng diện tích gieo trồng lúa vụ Xuân của xã đạt 2.400 ha lúa với hơn 96% diện tích là lúa thuần, giống lúa năng suất cao. Theo báo cáo của xã Kim Liên, 100% diện tích lúa vụ Xuân năm nay của xã được gieo thẳng. Bên cạnh giống lúa thuần, xã đã đưa vào khảo nghiệm nhiều giống lúa chất lượng cao như Dương ưu 612, DH15, Hương cốm 4... để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ sự chủ động trong khâu chăm sóc, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt, không phát sinh sâu bệnh nghiêm trọng. Đến nay, địa phương đã thu hoạch hơn 50% diện tích, năng suất bình quân ước đạt 65 tạ/ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình thu hoạch lúa vụ Xuân tại xã Đại Huệ. Hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để đảm bảo khung thời vụ vụ Hè thu

Xã Đại Huệ gieo cấy gần 1.400 ha lúa, trong đó, diện tích gieo thẳng gần 1.000 ha. Thời điểm hiện tại, địa phương cũng đã thu hoạch được hơn 500 ha, dự kiến năng suất bình quân đạt từ 68 – 70 tạ/ha. Các loại cây trồng khác như ngô, lạc cũng đang được nông dân khẩn trương thu hoạch.

Những cánh đồng lúa vụ Xuân trên địa bàn xã Đại Huệ đang trong giai đoạn chín rộ, chuyển màu vàng óng, sẵn sàng cho công tác thu hoạch

Việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp không chỉ giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian, công sức mà còn đảm bảo chất lượng lúa vụ Xuân trước diễn biến khó lường của thời tiết cuối vụ

Sau khi máy gặt đập liên hợp hoàn tất thu hoạch, người dân tích cực thu gom và vận chuyển rơm về nhà, tận dụng tối đa thời gian để làm đất sản xuất vụ Hè Thu

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác kiểm tra tình hình thu hoạch lúa Xuân tại phường Vinh Lộc. Đến nay, phường Vinh Lộc cũng đã thu hoạch được 50% diện tích lúa/tổng diện tích hơn 630ha. Năng suất đạt khá cao, từ 70 – 75 tạ/ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra thực tế trà lúa vụ Xuân tại phường Vinh Lộc, chỉ đạo địa phương tập trung mọi nguồn lực để thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín

Nhìn chung, tiến độ sản xuất vụ Xuân năm 2026 trên địa bàn các xã, phường đang được triển khai đúng kế hoạch. Mặc dù vụ Xuân còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, nguồn nước và thiếu lao động, song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương và sự chủ động của nhân dân, sản xuất vụ Xuân cơ bản diễn ra thuận lợi. Năng suất, diện tích sản xuất các loại cây trồng đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nghe lãnh đạo phường Vinh Lộc báo cáo tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân và phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuẩn bị vật tư cho sản xuất vụ Hè Thu 2026

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 50.000 ha lúa, đạt 60% diện tích gieo trồng. Năng suất trung bình từ 66 – 68 tạ/ha. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, trong thời gian tới, có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, sẽ đe dọa trực tiếp đến diện tích lúa đã chín.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc thu hoạch đến đâu, triển khai sản xuất vụ Hè Thu đến đó, tuân thủ đúng khung lịch thời vụ để đảm bảo thắng lợi toàn diện

Để chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính trong vụ Xuân và tiến độ sản xuất vụ Hè Thu – Mùa năm 2026 đạt kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương và ngành nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ Xuân đến kỳ thu hoạch; thực hiện thu hoạch đến đâu, triển khai sản xuất Hè Thu tới đó. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, cơ cấu giống theo quy định tại Đề án sản xuất vụ Hè Thu – Mùa năm 2026…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn