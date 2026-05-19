Tòa tuyên y án 25 năm tù đối với Chủ tịch Công ty TSL

Sau bản án sơ thẩm, 55 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 15 bị cáo, giảm từ 1 đến 2 năm tù hoặc chuyển từ tù giam sang án treo.

Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 25 năm tù đối với bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) về các tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị y án 3 năm 6 tháng tù. Một số bị cáo khác cũng bị bác kháng cáo, tuyên y án.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kiểm nghiệm, tạo điều kiện sản xuất hàng giả, gây hại cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Dù tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL), Trần Minh Tâm (cựu Phó giám đốc Avatek)... bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ như là lao động chính trong gia đình, có công cách mạng, được khen thưởng, có con nhỏ... song tòa xác định mức phạt của cấp sơ thẩm là có cơ sở.

Trong vụ án, bị cáo Lượng giữ vai trò chính, cầm đầu và hưởng lợi. Bị cáo Truyền trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát các bị cáo chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm theo nhu cầu của khách hàng, các bị cáo còn lại tham gia vào việc chỉ đạo nhân viên và trực tiếp chỉnh sửa kết quả, làm giả phiếu kiểm nghiệm.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc Công ty Avatek) là chủ mưu. Vì động cơ tư lợi, cả hai đã chỉ đạo cấp dưới cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Nhằm thu hút khách hàng và nâng cao lợi nhuận, ông Lượng và bà Phương thống nhất chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả để khách hàng dùng công bố sản phẩm.

Khi còn làm việc tại Công ty TSL, bà Phương chỉ đạo phó giám đốc, trưởng phòng và nhân viên tiếp cận khách hàng, lôi kéo họ tham gia.

Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, bà Phương tách ra thành lập Công ty Avatek, tiếp tục chỉ đạo đồng phạm phát hành phiếu kiểm nghiệm giả. Tổng cộng, hai công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Đáng chú ý, Avatek chính là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera - liên quan đến vụ án của Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên.

Để hợp pháp hóa việc sản xuất và lưu thông sản phẩm này, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã thuê Nguyễn Phong thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.

Avatek cũng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm sữa Hiup trong vụ án sản xuất thực phẩm giả tại Công ty Z Holding.

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo Đoàn Hữu Lượng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội giả mạo trong công tác và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương bị tuyên phạt 27 năm tù về cùng hai tội danh. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù.

