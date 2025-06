Thời tiết ngày 2/6: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Ngày 2/6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 3/6, dự báo khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Bắc Bộ kết thúc nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân và cộng đồng.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14h hằng ngày.

Trên biển, ngày và đêm 2/6, ở phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/6 ở vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-3m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Phía Tây Bắc Bộ

- Trời có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Hòa Bình 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

- Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng đồng bằng và trung du 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 27-30 độ C về đêm và sáng sớm; cao nhất 35-38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C./.

Tác giả: Bích Hồng

Nguồn tin: vietnamplus.vn