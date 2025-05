Đang nắng nóng, miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh "lạ thường" tháng 5

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay (4/5) và ngày mai miền Bắc còn mưa vài nơi, trong ngày trời nắng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây, tuần tới miền Bắc và Trung sẽ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Dự báo ngày 7-8/5, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhiều khả năng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35-36 độ C. Khoảng ngày 9-10/5, không khí lạnh cuối mùa sẽ ảnh hưởng gây mưa rào, giông diện rộng, nắng nóng chấm dứt.

Dự báo đầu tuần tới miền Bắc nắng nóng. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết nay đến ngày 05/5:

- Bắc Bộ: Khu vực này thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, từ ngày 05/5 nắng nóng mở rộng ra Bắc và Trung Trung Bộ.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định thời tiết từ đêm 5/5 đến ngày 13/5:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 7-8/5 cục bộ có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ đêm 5 và ngày 6/5 và thời kỳ ngày 9-10/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Trung Bộ: Dự báo thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 6-8/5 có nắng nóng diện rộng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khoảng chiều tối và đêm 9-10/5 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo cao điểm nắng nóng và mưa bão năm nay

Dự báo nhiệt độ trong năm 2025 tại nhiều khu vực có thể vượt ngưỡng trung bình nhiều năm. Đặc biệt, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo sẽ chịu đựng những đợt nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO (bao gồm hiện tượng El Nino và La Nina - hiện tượng nóng lên hoặc lạnh bất thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) đang trong điều kiện trung tính. Từ tháng 5 đến tháng 7/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%, Từ tháng 8-10/2025, hiện tượng ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính với xác suất từ 55-65%.

Nhận định về mùa mưa bão năm 2025 (từ tháng 6-11), Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (mức độ bão tương đương trung bình nhiều năm) với hầu hết các cơn bão tập trung vào nửa cuối mùa bão.

Cùng với đó, từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C (đặc biệt tháng 6 và 8 ). Khu vực Tây Bắc có thời điểm cao hơn trên 1 độ C so với mức trung bình.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng xuất hiện diện rộng vào tháng 5, kéo dài đến tháng 8 với cường độ tương đương trung bình nhiều năm. Từ tháng 6-7, nắng nóng giảm tại Tây Nguyên, Nam Bộ. Mưa vừa, mưa to xảy ra ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ tập trung tháng 5 đến tháng 9. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, ngập úng vùng trũng thấp.

Lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 5 cao hơn 5–20%. Dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xuất hiện rải rác trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong các đợt chuyển mùa hoặc không khí lạnh yếu.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nhiệt độ trong năm 2025 tại nhiều khu vực có thể vượt ngưỡng trung bình nhiều năm. Đặc biệt, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo sẽ chịu đựng những đợt nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Ngoài tình trạng nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn cũng sẽ là những thách thức lớn trong năm 2025. Các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung dự kiến sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ tình trạng thiếu nước, gây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Để ứng phó, cần triển khai các biện pháp quản lý, sử dụng nước hợp lý, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các công trình thủy lợi và hệ thống cảnh báo sớm.

Dự báo trong năm 2025, Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều đợt mưa lớn cục bộ, đặc biệt tại các khu vực vùng núi và đô thị. Những đợt mưa này có nguy cơ gây ra ngập úng nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Các khu vực trũng thấp, đô thị đông dân như Tp.HCM, Hà Nội và Đồng bằng sông Cửu Long được xem là những nơi cần đặc biệt cảnh giác.

Ông Mai Văn Khiêm chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống năm 2025, Việt Nam dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cần thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả như cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời quản lý tài nguyên nước một cách bền vững.

