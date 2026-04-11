Thói quen sạc điện thoại qua đêm tưởng vô hại, nhưng đang 'giết dần' pin của bạn

Việc sạc điện thoại mỗi ngày đã trở thành thói quen không thể thiếu với phần lớn người dùng. Không ít người duy trì thói quen cắm sạc qua đêm mà không quan tâm thiết bị mất bao lâu để đầy pin hay nhiệt độ máy tăng lên ra sao trong quá trình sạc.

Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng vô hại này lại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ thiết bị. Nguyên nhân chính là nhiệt độ tích tụ trong suốt quá trình sạc kéo dài. Khi điện thoại liên tục phải chịu nhiệt, pin sẽ xuống cấp nhanh hơn, dung lượng suy giảm theo thời gian.

Với sự phát triển của công nghệ, việc sạc pin qua đêm được xem là thói quen không còn phù hợp. Hầu hết smartphone hiện nay sử dụng pin lithium-ion – loại pin có cơ chế hoạt động khác với pin nickel-cadmium (Ni-Cd) trước đây.

Pin Ni-Cd từng yêu cầu xả hết trước khi sạc để tránh “hiệu ứng bộ nhớ” khiến pin giảm dung lượng. Trong khi đó, pin lithium-ion không gặp vấn đề này, cho phép người dùng sạc linh hoạt mà không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ. Loại pin này cũng có mật độ năng lượng cao hơn, nhẹ hơn và duy trì khoảng 80% dung lượng sau vài năm sử dụng.

Dù một số thiết bị mới bắt đầu áp dụng công nghệ pin silicon-carbon, lithium-ion vẫn là chuẩn phổ biến trên thị trường. Nhiều hãng công nghệ lớn, trong đó có Apple, sử dụng loại pin này cho hầu hết sản phẩm như iPhone, iPad hay MacBook.

Đáng chú ý, iPhone được trang bị tính năng sạc pin tối ưu hóa, có khả năng học thói quen người dùng và tạm dừng sạc ở mức 80% vào ban đêm, sau đó hoàn tất trước khi người dùng thức dậy. Cách làm này giúp hạn chế việc duy trì pin ở mức 100% quá lâu-một yếu tố có thể làm giảm tuổi thọ pin.

Để bảo vệ thiết bị, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên tháo ốp lưng khi sạc, đặc biệt là các loại ốp dày giữ nhiệt. Đồng thời, nên rút sạc khi pin đã đầy để tránh tình trạng thiết bị tiếp tục nạp điện nhẹ, gây tăng nhiệt không cần thiết.

Ngoài ra, cần hạn chế sử dụng điện thoại cho các tác vụ nặng như chơi game hoặc chạy ứng dụng tiêu tốn tài nguyên khi đang sạc, vì điều này làm nhiệt độ tăng cao đáng kể. Các thao tác nhẹ như nhắn tin thường không gây ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn nên hạn chế nếu không cần thiết.

Về tổng thể, để kéo dài tuổi thọ pin, người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng, tránh sạc trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh và không cần áp dụng quy tắc “sạc đầy lần đầu”. Pin lithium-ion hiện nay đã được hiệu chỉnh sẵn từ nhà máy và có thể sử dụng ngay. Thay vào đó, duy trì thói quen sạc hợp lý mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ thiết bị lâu dài.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn