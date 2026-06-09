iPhone ra mắt từ 2019 vẫn được lên iOS 27

iOS 27 hỗ trợ iPhone 11 và các dòng tương tự hệ điều hành trước. Ảnh: Apple.

Tại WWDC 2026, Apple đã chính thức giới thiệu hệ điều hành iOS 27 và các bản cập nhật mới cho macOS. Điểm đáng chú ý trong công bố năm nay là việc iOS 27 tiếp tục hỗ trợ toàn bộ các thiết bị tương thích với iOS 26, đồng thời tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu năng thiết bị thông qua các can thiệp vào lõi hệ thống.



Theo bà Stacey Ford, Phó chủ tịch phụ trách Chương trình Hệ điều hành của Apple, iOS 27 sẽ có mặt trên một dải thiết bị rộng lớn. Thay vì loại bỏ các mẫu máy cũ theo chu kỳ như thông lệ của một số bản cập nhật trước, phiên bản hệ điều hành mới duy trì khả năng tương thích với danh sách thiết bị của năm ngoái.



Cụ thể, các thiết bị được hỗ trợ nâng cấp lên iOS 27 bao gồm iPhone 11 series (ra mắt năm 2019), iPhone SE (thế hệ 2 và 3) và dòng máy từ iPhone 12, 13, 14, 15, 16 series và các thế hệ mới nhất.



Động thái này đồng nghĩa với việc dòng iPhone 11 sẽ tiếp tục nhận được bản hệ điều hành lớn trong năm thứ 8 kể từ khi phát hành. Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện thoại di động, việc hỗ trợ phần mềm lên đến 8 năm sẽ gây chú ý, so với mức cam kết cập nhật từ 5-7 năm mới được một số nhà sản xuất Android áp dụng gần đây.



Bản cập nhật iOS 27 có trọng tâm tối ưu hóa tốc độ xử lý tác vụ, đặc biệt đối với thiết bị đời cũ. Bà Ford cho biết hãng đã phát hành các bản cập nhật dành cho bộ điều phối CPU. Sự thay đổi này được thiết kế để cải thiện tốc độ phản hồi trên các mẫu iPhone cũ, đồng thời cũng được tối ưu hóa tương tự trên các dòng điện thoại mới.



Theo dữ liệu được Apple công bố, việc tinh chỉnh hệ thống mang lại những cải thiện cụ thể về tốc độ. Trong đó, tốc độ khởi chạy ứng dụng sẽ tăng 30%, ảnh mới sẽ xuất hiện trong thư viện nhanh hơn tới 70% so với trước đây.



Về hiệu năng tổng thể, tốc độ tải nội dung trên toàn bộ hệ thống và thời gian truyền tệp tin thông qua AirDrop cũng được ghi nhận nhanh hơn. Bên cạnh iOS 27, sự kiện WWDC 2026 cũng ghi nhận các bản cập nhật cho hệ điều hành macOS. Apple đang tiếp tục điều chỉnh ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass, tập trung vào việc cải thiện cấu trúc và trải nghiệm thị giác của người dùng.



Hai thay đổi chính trên giao diện macOS bao gồm thanh công cụ (Toolbar) đồng nhất. Một thiết kế thanh công cụ mới được áp dụng cho toàn bộ các ứng dụng nhằm tạo ra cấu trúc liền mạch và trực quan hơn.



Ngoài ra, hãng cũng mở rộng thanh bên (Sidebar). Thanh này được thiết kế mở rộng sát ra mép màn hình nhằm giảm thiểu sự phân tâm ở các góc màn hình, cho không gian làm việc tập trung hơn.



Bên cạnh đó, độ trễ trong các thao tác kết nối thường ngày cũng được khắc phục. Theo đó, quá trình chuyển đổi qua lại giữa các mạng sẽ diễn ra tự động và nhanh chóng hơn, mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn