Lỗ nhỏ cạnh cổng sạc điện thoại có tác dụng ít ai ngờ

Nếu để ý kỹ, gần cổng sạc điện thoại luôn có một lỗ nhỏ như đầu kim. Nhiều người tưởng đó là lỗ tháo SIM, nhưng thật ra đó là micro phụ - một phần quan trọng giúp điện thoại hiện đại có khả năng lọc tiếng ồn và ghi âm trung thực hơn.

Lỗ nhỏ bên cạnh cổng sạc có tầm quan trọng mà người dùng nên chú ý.

Ngày nay, hầu hết smartphone đều có ít nhất hai micro: một chính và một hoặc nhiều micro phụ. Micro chính thu giọng nói, còn micro phụ thu âm thanh môi trường như tiếng gió, xe cộ, tiếng người nói xung quanh… Sau đó, phần mềm sẽ xử lý để loại bỏ tiếng ồn nền nhằm giúp giọng nói rõ ràng hơn khi gọi điện hoặc quay video.

Trên các mẫu điện thoại cao cấp, hệ thống micro còn hỗ trợ ghi âm thanh nổi hoặc âm thanh không gian, điều này giúp video nghe chân thực hơn. Việc đặt micro cạnh cổng sạc là lựa chọn hợp lý vì đó là vị trí gần miệng người dùng nhất khi gọi điện.

Tuy nhiên, lỗ micro này cực kỳ nhỏ và dễ hỏng. Một lỗi phổ biến là nhầm nó với lỗ khay SIM và dùng ghim chọc vào. Hành động này có thể khiến micro hoặc mạch bên trong bị hư, thậm chí gây đoản mạch nếu điện thoại đang bật nguồn. Ngoài ra, bụi bẩn hoặc xơ vải cũng có thể làm nghẹt lỗ micro, khiến âm thanh bị bóp nghẹt hoặc méo tiếng.

Để bảo vệ micro, người dùng được khuyến cáo nên:

Thường xuyên kiểm tra và làm sạch bằng tăm bông khô, bàn chải mềm hoặc khí nén nhẹ.

Tránh dùng vật nhọn, kim loại, kẹp giấy hoặc ghim để vệ sinh.

Đảm bảo ốp lưng hoặc giá đỡ không che khuất lỗ micro.

Nếu âm thanh bị suy giảm rõ rệt, hãy đưa máy đến trung tâm sửa chữa chính hãng.

Micro phụ tuy nhỏ bé nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc gọi, khả năng nhận diện giọng nói và hiệu ứng âm thanh khi quay video. Làm hỏng nó có thể khiến chi phí sửa chữa cao gấp nhiều lần so với việc bảo vệ nó ngay từ đầu.

