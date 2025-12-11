Thời gian:
Cắm sạc điện thoại bằng máy tính có hại pin không?

Sạc điện thoại qua cổng USB máy tính chậm hơn ổ điện, nhưng không làm giảm tuổi thọ pin.

Người dùng thường lo lắng việc sạc điện thoại bằng máy tính có thể gây hại cho pin.

Thực tế, cổng USB máy tính chỉ cung cấp dòng điện thấp hơn so với bộ sạc chuẩn.

Tốc độ sạc chậm hơn nhưng lại giúp hạn chế nhiệt độ tăng cao trong quá trình nạp pin.

Các chuyên gia khẳng định sạc chậm không làm giảm tuổi thọ, thậm chí còn bảo vệ tế bào pin.

Tuy nhiên, không nên vừa sạc vừa chơi game hay xem video vì dễ làm pin nóng và chai.

Sạc qua máy tính có ưu điểm tiện lợi, đồng bộ dữ liệu và nguồn điện ổn định hơn.

Người dùng cần chú ý sử dụng cáp và cổng USB chất lượng để đảm bảo an toàn.

Dù không gây hại, bạn vẫn nên ưu tiên bộ sạc chuẩn để đáp ứng đúng nhu cầu của pin.

Tác giả: Thiên Trang (TH)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

