Thời điểm uống sữa buổi tối mang lại nhiều lợi ích

Uống sữa đúng thời điểm vào buổi tối sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Sữa cung cấp protein, canxi, vitamin D và nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, nhiều cha mẹ có thói quen cho con uống một cốc sữa trước khi đi ngủ với mong muốn giúp trẻ no lâu, ngủ ngon và phát triển chiều cao. Tuy nhiên, thời điểm uống sữa buổi tối cũng quan trọng không kém lượng sữa trẻ tiêu thụ.

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), cha mẹ không nên để trẻ đi ngủ cùng bình sữa hoặc uống sữa sau khi đã đánh răng. Dù là sữa mẹ, sữa công thức hay sữa bò, các loại sữa đều chứa đường tự nhiên. Khi trẻ ngủ ngay sau khi uống sữa, lượng đường còn bám trên răng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ sâu răng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Lý do khác là uống quá nhiều sữa ngay trước khi ngủ có thể khiến dạ dày phải hoạt động trong khi cơ thể chuẩn bị bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Một số trẻ có thể cảm thấy đầy bụng, khó chịu hoặc dễ bị trào ngược nếu nằm ngay sau khi uống.

Ngoài ra, việc hình thành thói quen phải uống sữa mới ngủ được cũng khiến trẻ trở nên phụ thuộc. Khi lớn hơn, trẻ có thể khó tự đi vào giấc ngủ nếu thiếu bình sữa hoặc cốc sữa buổi tối.

Theo Times of India, các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên uống sữa vào khoảng 30-60 phút trước khi đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, đồng thời cha mẹ có thể vệ sinh răng miệng cho trẻ trước khi lên giường.

Sau khi uống sữa, trẻ nên được đánh răng kỹ. Đây là bước quan trọng giúp loại bỏ lượng đường còn sót lại trên răng, giảm nguy cơ sâu răng. Sau khi đánh răng, nếu trẻ khát chỉ nên uống nước lọc, không nên uống thêm sữa hoặc các loại đồ uống có đường.

Cha mẹ cũng cần chú ý lượng sữa phù hợp với độ tuổi, tránh cho trẻ uống quá nhiều vào buổi tối vì có thể khiến trẻ no, bỏ bữa sáng hôm sau hoặc làm mất cân đối chế độ dinh dưỡng. Với trẻ lớn, sữa buổi tối chỉ nên là một phần trong khẩu phần ăn cân đối chứ không thay thế bữa tối.

Đối với trẻ còn bú bình, nên tập cho trẻ bỏ dần thói quen ngậm bình khi ngủ. AAP khuyến khích cha mẹ xây dựng thói quen đi ngủ lành mạnh bằng cách đánh răng, đọc sách và đi ngủ đúng giờ thay vì sử dụng bình sữa như một cách dỗ trẻ ngủ. Thói quen này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng mà còn hỗ trợ trẻ hình thành nhịp sinh học ổn định, dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn