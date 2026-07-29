Malaysia toàn thắng, Myanmar trở lại cuộc đua bán kết ASEAN Cup 2026

Hai trận đấu tối 28/7 tạo bước chuyển đáng kể tại bảng B. Malaysia tiếp tục duy trì mạch thắng ở Kuala Lumpur, trong khi Myanmar tìm lại hy vọng cạnh tranh vé bán kết bằng màn trình diễn thuyết phục trên sân New Clark City Athletics của Philippines.

Malaysia phải chờ đến cuối hiệp một mới phá vỡ hàng thủ Lào. Tiền đạo Paulo Josue mở tỷ số ở phút 45, nâng thành tích lên 3 bàn sau 2 trận và tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Cầu thủ Malaysia ăn mừng trong chiến thắng 4-0 trước Lào tại Kuala Lumpur, qua đó giúp đội nhà giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt tại bảng B ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN United FC.

Sau giờ nghỉ, tiền vệ Endrick nhân đôi cách biệt, trước khi hậu vệ Viengxay Sidavong phản lưới và tiền vệ Wan Kuzain khép lại chiến thắng 4-0 bằng cú đá phạt đẹp mắt ở phút 84.

Dù không ghi bàn, cầu thủ chạy cánh Pavithran Gunalan (Malaysia) vẫn được bầu là Cầu thủ hay nhất trận nhờ khả năng tạo đột biến bên cánh trái.

Kết quả này giúp đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành trọn 6 điểm sau 2 lượt. Malaysia ghi 6 bàn, chỉ thủng lưới một lần và tạm dẫn đầu bảng trước cuộc đối đầu chủ nhà Thái Lan ngày 1/8.

Các cầu thủ Myanmar chia vui trong trận hạ Philippines 4-1, kết quả đưa họ trở lại cuộc đua giành vé bán kết bảng B ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN United FC.

Ở trận đấu sớm hơn, Myanmar phản ứng mạnh mẽ sau thất bại 1-2 trước Malaysia ở ngày ra quân. Đội bóng của HLV Jorn Andersen thắng Philippines 4-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Than Paing, cùng các pha lập công của tiền vệ Kyaw Min Oo và tiền đạo Win Naing Tun.

Than Paing liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà và được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Myanmar còn hưởng lợi từ khả năng tổ chức của tiền vệ Myat Kaung Khant, người góp dấu ấn trong nhiều tình huống quyết định.

Philippines từng nhen nhóm hy vọng khi tiền đạo Jarvey Gayoso rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 68. Tuy nhiên, sai lầm mất bóng của hậu vệ Daisuke Sato mở đường cho Myanmar ghi bàn thứ ba, trước khi Than Paing hoàn tất cú đúp chỉ 2 phút sau đó.

Chiến thắng giúp Myanmar có 3 điểm sau 2 trận, trở lại cuộc đua vào nhóm đầu nhưng vẫn xếp sau Thái Lan (mới đá 1 trận) do kém hiệu số bàn thắng bại.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn